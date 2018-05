Ultimo incontro con l’autore nell’ambito de Il Maggio dei Libri, venerdì 1 giugno alle ore 17 presso la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia. Appuntamento con Nanni Delbecchi, giornalista e scrittore cresciuto alla scuola di Indro Montanelli, il quale converserà con Viviana Spada.

Un giro del mondo in partenza da Imperia, a bordo di una R4 color verde shetland, parcheggiata sulla collina di Oneglia; un reportage dalla Lapponia che si conclude con l’incontro con Ingvar Kamprad, il mitico fondatore dell’Ikea. “Guida al giro del mondo” (Bompiani) e “Il signor Ikea” (Marsilio): questi sono i due romanzi “inventati dal vero” di cui Nanni Delbecchi, giornalista cresciuto alla scuola di Indro Montanelli, discorrerà.

Sotto l’egida de Il Maggio dei Libri – Leggere fa crescere – Vogliamo leggere, sono state realizzate in biblioteca più di quindici diverse iniziative, mostre d’arte, presentazioni di libri e incontri con l’autore, laboratori per bambini, nel solo mese di maggio. Chiuderà la serie di appuntamenti in biblioteca dedicati alla lettura e alla cultura lo spettacolo “M’ama non m’ama, Storie di amore e disamore”, a cura di AIFO e associazione Penelope, l’8 giugno alle ore 21.