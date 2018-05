La cantautrice ligure Chiara Ragnini torna sul palco e lo fa in trio elettrico, accompagnata da Max Matis al basso e da Matteo Ferrando alla batteria, in occasione di un grande evento all’insegna dell’ottima musica: parte sabato 2 giugno da Cipresstock, infatti, il tour estivo della cantautrice, che toccherà alcune mete suggestive del ponente ligure fino ad arrivare in Piemonte, al Nuovo Birrificio Nicese di Nizza Monferrato (AT), e la Lombardia, presso la Cascina Martesana di Milano.

L’artista porterà dal vivo le canzoni dell’ultimo album La Differenza, che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e critica.

In seguito alle prime date primaverili che l’hanno vista sul palco della Fiera del Disco di Genova e del Premio Max Parodi, la cantautrice presenterà le sue canzoni sia in acustico che in elettrico, aggiungendo alla sua proposta inedita una data speciale a San Lorenzo al Mare sabato 23 giugno intitolata Di Mare e D’Amore: una serata interamente dedicata alle più belle canzoni italiane che raccontano, appunto, dell’amore e del mare, spaziando da brani di Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè fino a Fred Buscaglione e Fred Bongusto.

Infine, dopo essere stata scelta di recente fra i 150 finalisti di 1MNext, l’unico concorso per salire sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, Chiara è attualmente finalista de L’Artista che non c’era, prestigioso premio dedicato alla canzone d’autore.

Ecco tutti gli appuntamenti nei quali sarà possibile ascoltare le canzoni e la voce di Chiara, dal vivo:

02 giugno: CIPRESSA [IM] / Cipresstock / ore 18:00

15 giugno: NIZZA MONFERRATO [AT] / Nuovo Birrificio Nicese / con Geddo / ore 21:00

23 giugno: SAN LORENZO AL MARE [IM] / Di mare e d’amore / ore 21:00

07 luglio: COSTARAINERA [IM] / P.za Vittorio Emanuele / con Emanuele Dabbono / ore 21:00

21 luglio: POMPEIANA [IM] / Fra note e bollicine / ore 21:00

04 agosto: ROLLO DI ANDORA [SV] / Note fra gli ulivi / ore 21:00

05 agosto: ANDORA [SV] / Profumo d’estate / ore 22:00

31 agosto: DIANO MARINA [IM] / De Darè / ore 21:00

07 settembre: MILANO / Cascina Martesana / con Geddo? / ore 21:00

Chiara Ragnini: voce, chitarra acustica, chitarra elettrica

Max Matis: basso

Matteo Ferrando: batteria



CHIARA RAGNINI

Sonorità a cavallo tra pop ed elettronica, testi malinconici e taglienti: è la cifra stilistica di Chiara Ragnini, cantautrice genovese attiva da anni nella scena musicale indipendente. Chiara ha perfezionato la tecnica vocale e la scrittura, frequentando masterclass e workshop con alcuni dei migliori autori e cantanti in Italia, da Paola Folli a Saverio Grandi fino a Carl Anderson. Nel corso degli anni Chiara ha vinto diversi riconoscimenti (Premio Lunezia, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida) partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Genova per Voi, Collisioni Festival, Casa Sanremo), ottenuto passaggi radiofonici e televisivi (Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5). Nel 2011 ha pubblicato Il giardino di rose, un disco dal sapore folk-pop che le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori.

Un seguito che negli ultimi mesi ha permesso a Chiara di sperimentare una campagna di crowdfunding su Musicraiser per finanziare il suo nuovo disco La Differenza,pubblicato il 28 aprile 2017. L’operazione si è rivelata un successo clamoroso, con la partecipazione di centinaia di sostenitori e la raccolta di oltre il doppio dell’importo inizialmente prefissato.