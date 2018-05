Ieri la lista “Insieme si cambia-Donatella Albano Sindaco” ha iniziato una campagna di ricognizione e di informazione su tutto il territorio comunale partendo dalla Frazione di Borghetto San Nicolò. La popolazione ha manifestato interesse al programma e ha potuto rappresentare personalmente le problematiche alla candidata Sindaco Donatella Albano. Oggi pomeriggio 30 maggio a partire dalle ore 17, Donatella Albano e alcuni candidati proseguiranno nella loro iniziativa e saranno disponibili ad incontrare ed ascoltare la cittadinanza sul lungomare Argentina, a partire dai pennoni ed in zona Arziglia a partire dal civico 49. Si farà una verifica delle principali problematiche delle aree visitate confrontandosi con gli abitanti.

