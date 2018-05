Domani, 31 maggio, sarà la Giornata Mondiale senza Tabacco. Il tema indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2018 è “Tabacco e malattie cardiache”.

Il fumo, attivo e passivo, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute e, soprattutto, costituisce la principale causa di tumore. Da oltre 15 anni la sezione imperiese della LILT organizza percorsi che hanno come finalità quella di accompagnare i fumatori nell’abbandonare l’abitudine al fumo.

La metodologia utilizzata dalla LILT è di tipo psico-comportamentale e non prevede l’indicazione di utilizzo di sussidi farmacologici e si pone come obiettivo quello di lavorare per rendere consapevoli, e quindi modificabili, i meccanismi mentali che portano ad assumere comportamenti nocivi.

Le iscrizioni al corso di disassuefazione al fumo sono aperti e prenotabili presso la sede di Sanremo in Corso Mombello 49 (0184/570030).

La giornata di domani è promossa dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità ed è giunta alla trentunesima edizione. Rappresenta un’occasione per stimolare verso stili di vita sani e per ricordare gli effetti negativi del tabagismo che è causa di numerosi tumori (tra cui a polmoni, bocca e vescica). Nelle sole sigarette sono presenti decine di sostanze chimiche cancerogene che provocano circa trenta diverse malattie, dunque dire stop al fumo significa prevenire l’insorgere di tante patologie oncologiche, respiratorie e cardiovascolari. In considerazione di tali allarmanti evidenza la LILT ha lanciato la campagna “BENESSERE CHIAVI IN MANO – APRITI ALLA SALUTE: SMETTI DI FUMARE, MANGIA SANO, FAI UN PO’ DI MOVIMENTO E LIMITA IL CONSUMO DI ALCOLICI”.

Oltre ai benefici per sé stessi, l’astensione dalle sigarette permette di fare del bene anche agli altri evitando gli effetti negativi del fumo passivo e fornendo un sano esempio alle generazioni future. Nei bambini, ad esempio, l’apprendimento è immediato e diretto, e di conseguenza per gli adulti è importante fornire loro una positiva testimonianza di un salutare stile di vita basato sulla corretta alimentazione, sull’attività motoria e sull’eliminazione di vizi quali fumo e alcool.