La Meloni ha lanciato assieme al presidente della Liguria Toti, la campagna di raccolta firme del Centrodestra per chiedere una riforma istituzionale che porti all’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Bordighera |Giorgia Meloni leader di Fratelli D’Italia nella città delle palme, dopo Imperia, per la campagna elettorale delle prossime amministrative che vedono candidato del Centrodestra Giacomo Pallanca sindaco uscente.