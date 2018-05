Trocadero Beach VS Maoma Beach CME Tasselli VS Geo Immobiliare

Per maggiori info contattare il circolo del BLTC alo 0184/842394 o asdbltc1878@gmail.com

Si sfideranno presso il circolo BLTC1878 di via Stoppani a Bordighera, 8 squadre composte da 9 giocatori.

Dal 4 di giugno prenderà il via il torneo composto da 72 racchette.