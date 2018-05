Il 30enne tennista armese Fabio Fognini, numero 1 azzurro e testa di serie numero 18, nel torneo di Rolland Garros a Parigi, in Francia, al primo turno ha battuto lo spagnolo Pablo Andujar, numero 128 Atp. Fognini si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-1.

