Ladri in azione a Sanremo all’asilo “Raggio di Sole” in via della Repubblica a San Martino. I malviventi non si sono impadroniti di materiale didattico ma hanno forzato i distributori automatici impossessandosi di centinaio di euro. I Carabinieri hanno rilevato impronte digitali che potrebbero essere utili a individuare i responsabili. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.