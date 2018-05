In Comune a Sanremo è stata presentata un’applicazione per fare la differenziata senza errori, evitando multe. Junker è un’applicazione gratuita che riconosce i prodotti tramite il codice a barre, li scompone nelle materie prime che costituiscono l’imballaggio, indicando in quali bidoni vanno gettati. Un sistema utile anche perché ci sono prodotti smaltiti in modo diverso a seconda dei Comuni. Il tetrapak in alcune Regioni va messo nella carta, in altre nella plastica, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.