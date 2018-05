Nel carcere di Valle Armea a Sanremo sarà organizzato un corso di cucina, in collaborazione con l’istituto alberghiero Ruffini Aicardi, per coinvolgere un gruppo di detenuti in un nuovo progetto educativo. All’iniziativa dovrebbero partecipare una dozzina di detenuti. Una volta completato il corso formativo, la loro collocazione nel mondo del lavoro sarà più semplice. Il corso durerà tre o cinque anni, come scrive Franco Giubilei su “La Stampa”.