In tribunale a Imperia il pm Lorenzo Fornace ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione, con l’accusa di lesioni gravissime, per Mohamed Adoini, 34enne tunisino che la sera del 20 agosto 2017, a Bussana di Sanremo, aggredì un poliziotto, spappolandogli la milza con una gomitata.

In concorso per la stessa vicenda era stato arrestato anche Amed Triaa, 19enne tunisino. I due erano accusati anche di lesioni e rapina ai danni del titolare di una pizzeria al taglio a Sanremo in corso Garibaldi.