Oggi, martedì 29 maggio, alle 11 al Museo Navale di Imperia sarà presentato il progetto formativo volto alla promozione della struttura. Il progetto, ideato e sviluppato nell’ambito di percorsi di alternanza Scuola – Lavoro con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imperia è stato realizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Ruffini” e nasce dalla collaborazione di due corsi: il Corso Tecnico Turistico “Hanbury” (Classe IV A) e il Corso SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI (Classe IV A). L’obiettivo si è concretizzato in una nuova App ideata dagli studenti per migliorare la fruizione del Museo e consentire una migliore comprensione dei suoi beni.

