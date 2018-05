Gli appuntamenti agonistici continuano con la quarta tappa del Circuito Golf&Drink Golf Cup.

Il circuito, composto da 6 prove, si disputa su 9 buche con formula stableford; su categoria unica. Per ogni tappa inoltre, vengono acquisiti anche punti che andranno a delineare la classifica generale; i primi tre classificati saranno premiati in data 11 Novembre in occasione dell’ultima tappa.

Una magnifica giornata di sole ed i numerosi snack offerti dallo sponsor hanno accolto gli oltre trenta partecipanti all’evento; al termine delle 9 buche si è imposto Mirko Di Carlo nella classifica del percorso netto, seguito da Enzo Ghirardi, Piermaria Mellino ed Alessandro Bondi che hanno ricevuto leccornie omaggiate da Ligure Vending, azienda di distributori automatici, sponsor della indimenticabile giornata di gara.