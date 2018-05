La lista “Insieme si cambia – Donatella Albano Sindaco” inizierà oggi una campagna di ricognizione e di informazione su tutto il territorio comunale.

La candidata Sindaco Donatella Albano e i candidati consiglieri comunali, oggi pomeriggio 29 maggio, a partire dalle ore 16.30 nella frazione di Borghetto San Nicolò saranno a disposizione presso il gazebo in Piazza Oberdan per incontrare ed ascoltare la cittadinanza.

Si farà una verifica delle principali problematiche del centro storico e del territorio circostante confrontandosi con gli abitanti.

I prossimi appuntamenti saranno annunciati di volta in volta e toccheranno: Piani di Borghetto, Due Strade, Arziglia, Montenero, Bordighera Alta e Sasso e naturalmente il centro cittadino.