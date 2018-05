Il 24 e 25 maggio nella Sala Don Piana di Diano Marina il liceo G.P Vieusseux di Imperia sotto la regia della Professoressa Milla Berio ha tenuto l’annuale spettacolo del Laboratorio teatrale.

Il tema di quest’anno è stato la donna, lo spettacolo ha presentato una serie di figure femminili attraverso la storia letteraria partendo dall’Atene del V secolo a.C. per arrivare alle pagine di Virginia Woolf.

Una girandola di personaggi nella cornice di una Venezia settecentesca dove due comari, durante il carnevale, si confidano a vicenda le malefatte dei rispettivi mariti, pasticcioni alle prese con un momento di difficoltà economica. Le calli veneziane sono frequentate da personaggi goldoniani e da una strampalata compagnia di attorastri che mettono in scena diverse pieces.

I ragazzi del Laboratorio teatrale hanno voluto riflettere, senza mai abbandonare il sorriso, sulla condizione femminile e sul ruolo della donna nel corso dei secoli.

Lo spettacolo é stato allietato dall’esibizione musicale e canora di due talenti del Liceo, Sabrina Hoti e Marco Ghirardo, che hanno eseguito diversi pezzi moderni legati al tema conduttore della commedia.

Si ringrazia per la galleria fotografica la Professoressa Barbara Rusponi.