Si concluderà il 1° giugno con l’inaugurazione di una mostra (ore 18.00) la prima edizione del corso di acquerello organizzata nella sala polivalente del vivaio Mauro Noaro (corso Vittorio Emanuele – Camporosso), iniziata lo scorso 12 gennaio, a cui hanno preso parte 17 persone.

I lavori realizzati durante il corso saranno così visionabili, dal 2 al 9 giugno, presso il vivaio, negli orari di apertura del punto vendita. La mostra verrà inaugurata ufficialmente venerdì 1 giugno, alle 18 alla presenza del sindaco di Camporosso, Davide Gibelli.

La mostra rappresenta la conclusione del ciclo di lezioni tenute nel vivaio da Maria Pia Luly Jones, esperta pittrice di piante e fiori con la tecnica dell’acquerello e della matita, che ha saputo integrare in un gruppo molto affiatato 17 persone in parte neofite della materia, in parte già con esperienza di pittura. Ogni lezione è stata dedicata ad un soggetto ispirato direttamente dalla location del corso: il vivaio. Dopo una parte teorica, maestra ed allievi, hanno di volta in volta preso spunto da una pianta o un fiore del vivaio Noaro.

Ecco i partecipanti al corso:

Anita Modolo

Agnese Marconi

Aldo Avagnina

Claudio Littardi

Dina Barla de Guglielmi

Elda Beghelli

Elena Lorenzi

Gabriella Berardinelli

Gabriella Lamberti

Graziella Negri

Mara Bertin

Maura Modena

Morena Carra

Riccarda Adici

Rosanna Liberato

Sonia Stella

Patrizia Luppino

Visto il successo di questa prima edizione, è già in cantiere un secondo corso con inizio ad ottobre di quest’anno.