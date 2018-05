Ottimi risultati anche questo fine settimana per i giovani Orange. Nella Spring Cup di Alassio, torneo estivo che si è concluso domenica, i 2004 dell’Ospedaletti si sono qualificati per la finale terzo – quarto posto, vincendola.

Nota di merito per il portierino Samuel Ricci, vincitore del premio per il miglior portiere. Si è distinto nell’ultima partita, finita ai rigori. Dopo aver trasformato il proprio tiro e parato il rigore decisivo.