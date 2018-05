La società ASD FBC Finale, dopo un’attenta riflessione, ha deciso di affidare la panchina della Prima Squadra nella prossima stagione calcistica a mister Andrea Caverzan.

Il tecnico, scelto per la competenza e per l’attitudine al lavoro coi giovani messe in mostra nelle sue passate esperienze, ha guidato negli scorsi tre campionati il Ventimiglia. Nei suoi trascorsi vanta esperienze sulle panchine di Argentina, Taggia, Albenga, Imperia e Sanremese, oltre ad una parentesi da allenatore in seconda al Venezia, ed un curriculum da giocatore di tutto rispetto avendo indossato tra le altre, le maglie di Juventus, Venezia, Treviso, Ternana, Cittadella e Spezia.

Tutto lo staff dirigenziale augura al tecnico le migliori fortune alla guida della società giallorossoblu, nella speranza di costruire insieme un fruttuoso cammino, e comunica che lo staff scelto per coadiuvare il tecnico nativo di Montebelluna verrà reso noto in un secondo tempo.