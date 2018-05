Sono stati numerosi i cacciatori del comprensorio che questa sera hanno partecipato all’incontro promosso dal candidato sindaco di Bordighera Giacomo Pallanca.

Nell’oratorio di Terrasanta, Pallanca è stato affiancato dal senatore della Lega Nord Francesco BRUZZONE, da Alessandro PIANA, presidente del Consiglio Regionale, da Sabrina MARAGLIANO in BRIZIO (candidata in appoggio alla lista Pallanca), da Sonia VIALE, vicepresidente della Regione Liguria e assessore sanità, politiche sociali e da Federico Bertaina, (candidato lista Pallanca). I partecipanti hanno rivolto numerose domande sul delicato tema della caccia, coinvolgendo i politici presenti in un dibattito costruttivo ed efficace.