Si arricchisce il programma del 14° Festival Internazionale di Beach Volley “Città di Sanremo” organizzato dalla Polisportiva Corpo e movimento di Sanremo, in collaborazione con l’assessorato alle Manifestazioni del Comune di Sanremo, Regione Liguria, Olio Amoretti e Garzano.

Infatti, oltre alla tappa del circuito italiano serie Beach, ci saranno due importanti attività federali come il corso di riqualificazione degli arbitri che si svolgeranno in due momenti: a Genova l’1 giugno ed a Sanremo il 9 giugno durante il torneo. Sempre a Sanremo si terrà un corso di qualificazione per segnapunti. Tutto sarà organizzato dalla Fipav Liguria dai docenti Sergio Giusto e dal super visore Angelo Esposito.