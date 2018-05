Mercoledì 30 (ore 17) e giovedì 31 maggio (ore 21.00) al Teatro Ariston di Sanremo andrà in scena la grande finale di Ariston Comic Selfie 2018, lo spettacolo del web. In diretta streaming dall’Ariston, sul sito www.aristoncomicselfie.com e sulle pagine Facebook e sui profili social di tutti i protagonisti coinvolti, un doppio appuntamento completamente 2.0.

Il talent, giunto alla terza edizione con tante novità, si è confermato una manifestazione di respiro nazionale capace di coinvolgere artisti, youtuber, video-maker, cantanti, poeti e aspiranti comici di età compresa tra i 18 e i 35 anni provenienti da ogni parte d’Italia.

Le serate finali, nelle diverse figure di conduttori e ospiti, vedranno la partecipazione di Diana Del Bufalo, Edoardo Mecca, Leonardo Fiaschi e Chiara Magliocchetti. Sul palco anche la giuria di qualità di Ariston Comic Selfie 2018 composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, Red Ronnie, la Responsabile Ufficio Promozione Culturale SIAE Danila Confalonieri, la cantautrice e regista Isabella Biffi, il poeta Giuseppe Conte e l’artista Marco Lodola.

Il backstage interattivo sarà invece animato da CAT, la crew di Armando Testa, con i dissacranti gatti muppet Snoop e Boh, Marco Abbro e Fabiano Pagliara, del duo Marco e Fabiano, già vincitori dell’Ariston Comic Selfie Parody 2017, e Jacopo Morini, direttore creativo dell’Agenzia Armando Testa.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica della dj e cantante sanremese Georgia Mos.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO, ORE 17

Mercoledì 30 sono previste le prime esibizioni dei 12 finalisti, relative alle performance che hanno consentito loro di raggiungere la finale stessa, con l’apertura ufficiale del voto web per ogni categoria del talent: Ariston Comic Selfie, Ariston Comic Selfie Parody e Ariston Selfie Poetry.

Sul palco ci saranno la webstar Edoardo Mecca, lo showman Leonardo Fiaschi, la padrona di casa Chiara Magliocchetti e la dj Georgia Mos.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO, ORE 21.15

Nella serata di giovedì 31, invece, a presentare sul palco ci sarà l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo con il resto del cast. Le perfomance dei finalisti saranno inedite per ciascuna categoria e verranno definiti i vincitori secondo il seguente schema:

n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Comic Selfie;

n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Comic Selfie Parody;

n. 1 dal voto del pubblico web per la sezione Ariston Selfie Poetry;

n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Comic Selfie;

n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Comic Selfie Parody;

n. 1 dal voto del pubblico in sala per la sezione Ariston Selfie Poetry;

n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Comic Selfie;

n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Comic Selfie Parody;

n. 1 dal voto della giuria per la sezione Ariston Selfie Poetry.

Ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla SIAE dell’ammontare di 1000 euro ciascuna.

Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerta la possibilità di esibirsi nella stagione teatrale successiva del Teatro Ariston Sanremo.

Come da tradizione, anche il pubblico presente in sala la serata di giovedì 31 maggio sarà giudice del web-contest nazionale Ariston Comic Selfie (VOTO VIA SMS in sala).

I vincitori del Voto Sala per la sezione Ariston Comic Selfie riceveranno due biglietti omaggio per lo spettacolo di Pucci al Teatro Ariston in programma il 18 agosto 2018, i vincitori del Voto Sala per la sezione Selfie Poetry riceveranno due biglietti per il Premio Tenco 2018, mentre i vincitori del Voto Sala per la sezione Ariston Comic Selfie Parody riceveranno due biglietti come spettatori per il Festival di Sanremo 2019.

Sarà una due giorni intensa per uno show ricchissimo: tantissime le sorprese previste in scaletta. Tra queste anche la consegna del Premio Speciale Teatro Ariston a Marco Testa, presidente del Gruppo Armando Testa, la più grande agenzia pubblicitaria italiana, per il nuovo corso aperto al web intrapreso da un’agenzia storica nel continuo tendere all’innovazione nei linguaggi della comunicazione. Per l’occasione sarà presente all’Ariston il figlio del Patron, Gian Armando Testa, e a ritirare il premio sarà Jacopo Morini.

Il doppio appuntamento della finale di Ariston Comic Selfie 2018, all’insegna del 2.0 e della massiccia diffusione sui social network, sarà trasmesso in diretta streaming con regia a cura di Andrea Lombardi. Luci Lorenzo Mazzocchetti, audio Emilio Nolli.

Voto web e in sala gestito dalla web agency Due Metri.

Ma i veri e autentici protagonisti saranno loro, i 12 finalisti che avranno la possibilità di mettere in mostra le loro qualità.

I FINALISTI DI ARISTON COMIC SELFIE 2018

Marco Calcagno e Nicola Fazio, 24 e 25 anni da Potenza e Matera

Raffaello Corti, 22 anni da Roma

Umberto Maria Sasso e Giuseppe Tibaldi, 22 e 20 anni da Formia e Latina

William Volpicella e Valentina Gadaleta, 35 e 34 anni da Bari

Vittorio Pettinato e Matteo Portinari, 23 e 20 anni da Pavia

Carla Zarbà, 33 anni da Catania – Parody

Maria Esposito e Carmine Bassolillo, 23 anni da Napoli – Parody

Crescenzo Greco e Mario Barone, 28 e 29 anni da Avellino e Salerno – Parody

Gioacchino Gargano, 21 anni da Palermo – Parody

Emanuele D’Amico, 22 anni da Palermo – Poetry

Shany Martin, 26 anni da Velletri (Roma) – Poetry

Sara Colonnelli, 28 anni da Roma – Poetry