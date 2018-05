La Sanremese, i tifosi biancoazzurri, gli “Old Stars” e gli amanti del calcio scendono in campo al fianco delle Famiglie Dravet.

Sabato 16 giugno, alle 17, allo stadio “Comunale” di Sanremo è in programma “È tutto ok”, il secondo torneo benefico di calcio amatoriale a 11 giocatori a favore della ricerca contro la Sindrome di Dravet.

La quota di iscrizione è di 10 euro a giocatore. Il ricavato sarà devoluto al Gruppo Famiglie Dravet Onlus.

La Sindrome di Dravet, o epilessia mioclonica grave dell’infanzia, è una malattia che colpisce i bambini nel primo anno di vita e si manifesta come un grave ritardo psicomotorio. Colpisce un bambino ogni 20/30 mila. Raccogliere fondi con iniziative come quella del prossimo 16 giugno può aiutare la ricerca per combattere una malattia tanto rara quanto drammatica per i bimbi e per chi sta a loro vicino.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi agli indirizzi mail unionesanremo@libero.it, marketing@sanremesecalcio.it o vanservice@vanservice.it o ai numeri di telefono 0184 509446 – 0184 666070.

Gli organizzatori raccomandano di effettuare le iscrizioni con largo anticipo per via delle numerose richieste già pervenute.