Il giudice del lavoro di Imperia ha condannato la Riviera Trasporti a risarcire 52 lavoratori, per un importo totale di circa un milione e 200 mila euro. La RT dovrà risarcire le indennità tagliate, nell’agosto di tre anni fa, con la disdetta unilaterale delle contrattazioni collettive aziendali. La società di trasporti ha una situazione debitoria di circa 30 milioni di euro.

