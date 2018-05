È mancato a soli 51 anni, all’ospedale di Imperia, Stefano Lungo, funzionario della Regione Liguria per quanto riguarda le professioni turistiche. Stefano lascia la sorella Anna con la figlia Lolla. Domani, martedì 29 maggio, alle 15.30 sarà impartita una benedizione nella Chiesa di Cristo Re ad Imperia. La salma sarà poi tumultata nel cimitero di Imperia Porto Maurizio.

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta