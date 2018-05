Nel week-end appena trascorso si sono giocate due gare. Sabato 26 maggio si è svolto il Memorial Romano Ravizza, una 18 buche quattro palle stableford categorie unica e Domenica 27 maggio, si è tenuto il Katana Golf e Golf&GolfBusiness una 18 buche stableford tre categorie.

Memorial Romano Ravizza

Sabato 26 maggio 2018 – 18 buche 4 palle stableford

Categoria Unica

1° Coppia Lordo Lorenzo Guidotti – Andrea Russiello 39

1° Coppia Netto Giuseppe Corbetta – Laura Bianco 45

2° Coppia Netto Serena Bonaso – Mariafausta Boschiero 44

3° Coppia Netto Luca Carassale – Riccardo Berton 43

4° Coppia Netto Simone Lavasso – Benito Varriale 43

5° Coppia Netto Enzo Milan – Goffredo Formato 42

Premi Speciali

1° Coppia Senior Tilly Giudice – Adeline Esser 42

1° Coppia Mista Silvio Maiga – Giuseppina Siffredi 42

Katana Golf e Golf&Business

Domenica 27 maggio 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Massimo Salvatico 27

1° Netto Susanna Mortigliengo 38

2° Netto Simone Ginatta 34

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Antonio Sandrone 37

2° Netto Mariafausta Boschiero 35

3ª Categoria 21/36

1° Netto Michele Genovese 40

2° Netto Luciano Mantica 36

Premi Speciali

1° Lady Laura Nante 36

1° Senior Nuccio Ghirardo 35

Nearest to the Pin Maschile Massimo Salvatico mt. 0,62

Nearest to the Pin Femminile Laura Nante mt. 2,39

Driving Contest Maschile Andrea Russiello

Driving Contest Femminile Mariafausta Boschiero

Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Giovedì 31 Maggio si giocherà il Campionato Ligure di Doppio, una 18 buche quattro palle stablford, Sabato 2 Giugno si terrà il Memorial Mortigliengo – Martin Argenti, una 18 buche medal per la prima categoria e la seconda categoria e una 18 buche stableford per la terza categoria e Domenica 3 Giugno si svolgerà una gara sponsorizzata dall’Hotel Belsoggiorno, una 18 buche stableford tre categorie.