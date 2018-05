Continuano gli impegni del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Le squadre sono scese in campo conquistando buoni risultati.

Al 2° torneo Remo il leone di Sanremo i 2010-2011-2012 hanno dato il meglio di sé. “Abbiamo vinto quattro partite senza prendere gol e ne abbiamo persa una. Ottime le prestazioni collettive della scuola calcio” – ha commentato l’allenatore Claudio De Nunzio.

Anche i 2007 hanno giocato bene al Torneo Golfo Dianese. “Siamo arrivati secondi assoluti, finale persa ai rigori. Ottimo torneo giocato dai nostri ragazzi, senza mai mollare un solo minuto dalla prima all’ultima partita, grande girone di qualificazione e semifinale combattuta e vinta contro un avversario veramente ostico. In finale si è cercato di vincere fino all’ultimo, ma alla fine è terminata alla lotteria dei rigori dove non siamo stati fortunati. Abbiamo comunque meritato gli applausi dei genitori della squadra avversaria. Il nostro attaccante Edoardo è stato il capocannoniere del torneo. Complimenti a tutti, bravi ragazzi continuate così” – ha affermato Andrea Basile.

La Scuola Calcio ha preso poi parte al torneo di Ventimiglia rivolto ai Piccoli Amici 2010-2011-2012. “I bimbi hanno mostrato disciplina e compostezza” – fa sapere la società. Infine, sempre la Scuola Calcio, sabato ha partecipato al raduno federale di Imperia. “I ragazzi si sono comportati bene, hanno giocato e si sono divertiti. E’ stata una bella esperienza” – dice la società.