Appuntamento il 29 maggio alle ore 16,30 al point elettorale del candidato Giacomo Pallanca, in via Vittorio Emanuele. La leader di Fratelli d’Italia incontrerà poi giornalisti, amici e simpatizzanti al ristorante Chez Louis di corso Italia. Interverranno agli incontri: Giovanni Toti, presidente Regione Liguria Sonia Viale, Vice presidente Regione Liguria Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Gianni Berrino, dirigente nazionale FdI e assessore regionale al Turismo Alessandro Piana, presidente consiglio regionale Liguria Marco Scajola, assessore regionale all’ Urbanistica Fabrizio Cravero, portavoce provinciale FdI Alessandro Panetta, portavoce FdI Bordighera

