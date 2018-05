Volotea, compagnia aerea low cost, a Genova, inaugura altre tre nuove rotte in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Dal 26 maggio è possibile decollare alla volta di Lampedusa (il sabato), mentre è confermato l’avvio del nuovo collegamento per Lamezia Terme (2 frequenze settimanali, mercoledì e domenica). Da martedì 29 maggio da Genova si potrà volare anche verso Mykonos (una volta alla settimana, il martedì). La compagnia ha già riattivato il collegamento verso Olbia (fino a 7 frequenze settimanali), mentre è confermata la ripartenza dei voli verso Ibiza (il giovedì).

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta