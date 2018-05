Ieri pomeriggio, sabato 26 maggio alle 18,30, la seniores maschile dell’ABC Bordighera con una squadra rimaneggiata chiude con una sconfitta il campionato dipartimentale francese delle Alpi Marittime contro il Vallis Aurea, lasciando così ai francesi la terza piazza del campionato.

Purtroppo i bordigotti si sono presentati in campo con una formazione priva di molti atleti, assenti per motivi di studio e lavoro, e pur giocando una buona pallamano ha potuto solo contrastare i bravi transalpini perdendo con il punteggio di 28 a 18.

Nota positiva la conquista del titolo di capocannoniere da parte del proprio capitano Rodolfo Cigna che, seppur assente in quest’ultima gara, con 72 reti ed una media di 9,5 reti ad incontro ha confermato, così come già era successo nella prima fase, di essere una vera minaccia per le reti avversarie.

Per i ragazzi di Gigi Giribaldi, anche lui in campo in quest’ultima gara per sopperire alle numerose assenze, una stagione di transizione che ha consentito a molti propri giovani atleti di inserirsi all’interno di un contesto ben strutturato e disputare una stagione all’insegna del divertimento.

Questo il tabellino della gara:

Eecupero ultima gara seconda fase del championnats départementaux “06 des Alpes Maritimes” – PERM+ 16 seniores maschile

Vallauris- Espace Losir, Sabato 26 Maggio 2018 ore 18,30

Vallis Aurea – ABC Bordighera 28 – 18 (P.T. 14 -7)

Formazione dell’ABC Bordighera

Loqmane Fadh (6 reti), Botnaru Stanislav (7 reti) , Sasso Andrea (portiere), Lupi Andrea (1 rete), Roggeri Emanuele (3 reti) , Roggeri Leonardo (1 rete), Gigi Giribaldi

Coach: Gigi Giribaldi