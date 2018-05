Domani, lunedì 28 maggio, alle ore 12 a Imperia presso il PalaSalute della Asl1 Imperiese (Via Lorenzo Acquarone n. 9) si svolgerà la conferenza stampa per presentare il Progetto “Femmes” con capofila la Città Metropolitana di Nizza e finanziato da Fondi europei Interreg Francia-Italia (Alcotra 2014 – 2020). Tra i partner figurano anche il Centre Hospitalier Universitaire de Nice e Ville de Nice, la Regione Liguria con la Asl1 Imperiese e l’Università di Genova, la Provence Alpes Agglomération con Dignes le Bains e l’Asl Torino 3.

Saranno presenti la vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria Sonia Viale e la Conseillère Municipale Subdéléguée aux Relations Transfrontalières e Conseillère Métropolitaine de Nice, Laurence Navalesi per rappresentare le sfide di interesse strategico per il territorio transfrontaliero italo-francese, in tema di salute, benessere e opportunità di crescita.

Parteciperanno all’evento anche i responsabili del progetto di Regione Liguria, della Città Metropolitana di Nizza, i direttori dell’Asl1 Imperiese e dell’Asl Torinese, i ricercatori dell’Università di Genova e del Centre Hospitalier Universitaire de Nice.

Obiettivi del progetto, garantire sia una migliore accessibilità al servizio sanitario da parte delle donne sia una migliore conciliazione tra vita professionale e familiare, approcciando a nuovi strumenti di sostegno per rendere le donne consapevoli di non trascurare la loro salute.