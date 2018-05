Mercoledì 30 maggio alle 18 nei locali dell’ “Agriturismo Coppi Rossi” vicino allo sferisterio dei Piani si terrà il quarto incontro tra il “Comitato per la Difesa e la Valorizzazione della Val Prino” e i candidati Sindaco, nell’occasione Guido Abbo.

“Questo confronto ci consentirà di illustrare la nostra posizione e la nostra idea di sviluppo e di apprendere direttamente dal candidato quale è la sua visione sul futuro della Valle. É importante quindi la partecipazione di tutti per mostrare che la Valle Prino, Piani e Torrazza non subiscono passivamente le decisioni ma ne vogliono essere protagonisti. Pertanto, aldilà delle singole e indiscutibili posizioni politiche, sarebbe opportuno presenziare. Essere numerosi a questi incontri è importante per dare un segnale” dicono i rappresentanti del Comitato per la Difesa e la Valorizzazione della Val Prino.