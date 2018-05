I ragazzi del 2005, Lorenzo Della Torre e Mathias Busacca, del Don Bosco Vallecrosia Intemelia il 16 e il 17 maggio hanno partecipato al raduno ludico motorio organizzato dal Torino FC Academy.

“Volevo fare i complimenti ai nostri ragazzi Della Torre e Busacca che ci hanno rappresentato in modo eccellente al loro 3° provino del Torino Fc Academy. I due atleti sono stati collocati sulla struttura del campo Nitti di Torino fra i migliori 60 giocatori delle Academy provenienti da tutta Italia misurandosi con i pari età categoria 2005 in diverse gare e facendo un’ottima figura dove il livello era molto alto. Oltre al direttore delle Academy Teo Coppola erano presenti tutti i membri dello staff del Torino Fc del settore giovanile, lo stesso Silvano Benedetti ha dichiarato che tutti gli atleti presenti e selezionati nelle due giornate meritavano di stare in quel contesto. Sono molto fiero di Lorenzo e Mathias” – dichiara l’allenatore Ivan Busacca.