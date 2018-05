A Ventimiglia un uomo, con il volto parzialmente nascosto da un cappellino, ha compiuto una rapina nella filiale della banca Carige in via Roma, minacciando con un taglierino i cassieri. Il bottino è di 7 mila euro. L’uomo, che aveva un forte accento straniero, si sarebbe poi allontanato a piedi. La Polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.