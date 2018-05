Le scuole di Sanremo sono a rischio sismico e il Comune ha deciso di dare il via a verifiche tecniche e progettazione per una spesa di circa un milione e 600 mila euro. I sondaggi riguarderanno 23 edifici scolastici. Il Comune parteciperà ad un bando per reperire i fondi necessari. In Provincia il nuovo piano delle scuole prevede l’apertura di una sezione dell’Istituto Alberghiero nel carcere di Valle Armea a Sanremo e di una sede del liceo Vieusseux di Imperia a Pieve di Teco, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.