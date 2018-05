Domenica 27 maggio si rinnova l’appuntamento di “Librandosi”, la settima edizione della Festa del Libro e della Cultura Locale organizzata tra i vicoli e le piazzette della Pigna. L’iniziativa è organizzata in ricordo del dottor Antonio Semeria dal “Capitolo della Cultura”, ovvero il progetto che unisce tre associazioni con sede in piazza Capitolo: l’Accademia della Pigna, il Circolo Ligustico e il Centro Studi Musicali “Stan Kenton”.

Molti sono, anche quest’anno, i motivi d’interesse dell’evento, specialmente per coloro che vogliono addentrarsi nella storia e nelle tradizioni, nella poesia e nell’arte in genere. Ecco in sintesi il programma della giornata.



Il prologo

Un prologo al mattino alle 11 consiste nel ritrovo al Cimitero Monumentale della Foce per rendere omaggio alla tomba dello scrittore inglese Edward Lear, in compagnia dell’editore Roberto Laruffa.

Intitolazione della Mediateca

Il pomeriggio invece, in piazza Capitolo, la manifestazione si aprirà alle ore 16 con l’intitolazione della Mediateca della Pigna al nome di Valerio Venturi, critico musicale e scrittore recentemente scomparso, con la scopertura di una targa e la collocazione di un ritratto realizzato dall’artista sanremese Larry Camarda.

Le presentazioni librarie

Presso la Pinacoteca Semeria di Via Capitolo si proseguirà con la presentazione dell’undicesimo “Quaderno dell’Accademia della Pigna”, un testo dell’indimenticato politico e avvocato Nino Bobba, personaggio che verrà presentato dall’avvocato e scrittore Luca Fucini. A seguire, nella stessa sala, verrà illustrata la figura di Edward Lear e dei suoi rapporti con la Calabria e con la Liguria, grazie all’intervento dell’editore Roberto Laruffa e dell’Accademico della Pigna Alfredo Moreschi.

Alle ore 17 ci si sposterà nella sala riunioni del Circolo Ligustico in piazza Capitolo dove il musicologo Freddy Colt presenterà il volumetto “Canzoni sanremasche” di Carlo Alberto, quinto volume della collana “I Cigni” curato da Marilena Vesco con la prefazione del dialettologo e poeta Aldo Bottini. Si tratta della prima raccolta completa del “canzoniere” dialettale degli anni Trenta con i testi dei brani scritti dal cittadino benemerito. Rimanendo in argomento di dialetto, si proseguirà con la presentazione del libro “Glossario etimologico del dialetto di Taggia”, edito da Philobiblon, incontrando gli autori Costante Lanteri e Silvano Balestra.

Libri in mostra e in scambio

Durante il pomeriggio negli spazi all’aperto e al chiuso delle biblioteche della Pigna sarà in funzione un mercatino del libro d’occasione, il book-crossing e una piccola esposizione bibliografica sul poeta-soldato Giosuè Borsi, caduto nella Prima guerra mondiale.



Reading

A conclusione del pomeriggio, in piazza Capitolo, l’attore Max Carja leggerà alcune novelle ironiche e grottesche di Giosuè Borsi, tratte dal libro “Crisomiti”.

Come raggiungere i luoghi

Per raggiungere piazza Capitolo in percorso pedonale si consiglia l’accesso alla Pigna da via Montà, imboccando la gradinata da piazza Eroi di fronte alla torre saracena. La strada condurrà direttamente in via Capitolo e quindi nella piazzetta in cui sono centrate le attività di “Librandosi”.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.