La Sanremese comunica le dimissioni di Salvatore Ciaramitaro da Direttore Sportivo della prima squadra. Ciaramitaro ha annunciato alla società la propria decisione motivata da ragioni strettamente personali.

Salvatore Ciaramitaro, figura storica e di spicco nel mondo del calcio ponentino, era tornato quest’anno alla Sanremese dopo l’ottima esperienza con l’Argentina in Serie D. Era già stato Direttore Sportivo biancoazzurro ai tempi della Lega Pro.

La Sanremese ringrazia sentitamente Salvatore Ciaramitaro per il prezioso lavoro svolto sempre nell’interesse della squadra e volto a migliorare ad ogni occasione la rosa.

A lui va l’augurio di tutta la Sanremese per un futuro ricco di successi.