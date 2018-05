Dopo la sfortunata partita contro Florentia, la Rari Nantes Imperia vuole voltare pagina. Appuntamento alle ore 14.15 a Bogliasco, per il lunch match del sabato che vedrà opposte le giallorosse a Sori Pool Beach.

Tra le convocate di Merci Stieber non figura Nicole Ruma che è stata squalificata per un turno dal giudice sportivo: la motivazione del cartellino rosso, si legge, è ‘ per aver scalciato un’avversaria nel cercare di liberarsi dalla marcatura.’

Così in vasca per la trasferta di domani:

Sara AMORETTI (Capitano), Sarah SOWE (Portiere), Chiara DI MATTIA (Portiere), Margherita GARIBBO, Sofien MIRABELLA, Anna AMORETTI, Margherita AMORETTI, Elisa MARTINI, Lise ACCORDINO, Elisabetta SATTIN, Giulia BESSONE, Giorgia FERRARIS, Francesca PLATANIA.

Fari puntati sulla Piscina Cascione per il big match di Serie C, Imperia-Prato! Alle ore 17, nell’impianto imperiese, scenderanno in vasca le formazioni che comandano il girone toscano: i giallorossi sono in testa ed i gigliati che seguono a undici lunghezze di distanza.

La Rari chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni per assaporare ancora la vera pallanuoto: in caso di vittoria e in concomitanza con altri risultati, per Imperia potrebbe già esserci la promozione.

Ma va fatto un passo per volta ed allora ecco i 12 convocati da Mister Pisano:

Filippo ROCCHI (Capitano), Federico MERANO (Portiere), Fabio AMORETTI (Portiere), Andrea SOMA’, Filippo CORIO, Paolo DURANTE, Raffaele RAMONE, Federico RAVONCOLI, Rikardo MERKAJ, Leon KOVACEVIC, Filippo TARAMASCO, Enea MERKAJ.