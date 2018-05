Secondo Das, compagnia di Generali Italia, la Liguria è la prima regione in Italia per numero di incidenti con moto. In Liguria c’è un incidente con moto ogni 357 abitanti. La statistica è trainata da Genova e Imperia (un incidente ogni 434) che sono rispettivamente prima e seconda nella classifica delle province italiane con la più alta frequenza di sinistri con questi mezzi. In Liguria tra il 2007 e il 2016 gli incidenti che hanno coinvolto moto sono diminuiti del 17%.