Martedì 29 maggio l’Onorevole Giorgia MELONI presidente di Fratelli d’Italia sarà ad Imperia per sostenere il candidato sindaco della coalizione di centro destra Luca LANTERI. Alle 15 al point elettorale in galleria degli Orti ad Imperia Oneglia insieme al Presidente della Liguria Giovanni TOTI saluterà amici e simpatizzanti. Presenti Massimiliano IACOBUCCI coordinatore regionale Fratelli d’Italia, Gianni BERRINO dirigente nazionale FdI e assessore regionale, Fabrizio CRAVERO portavoce provinciale FdI e Lorenza BELLINI coordinatrice cittadina e candidata capolista FdI. Presenti Alessandro PIANA presidente consiglio regionale Liguria, Sonia VIALE Vice presidente regione Liguria, Marco SCAJOLA assessore regionale.

