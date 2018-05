La lista “Insieme si cambia – Donatella Albano Sindaco” inizierà venerdì una campagna di ricognizione e di informazione su tutto il territorio comunale, con il candidato Sindaco Donatella Albano e i candidati consiglieri comunali. Il primo appuntamento sarà martedì 29 maggio dalle 17 nella frazione di Borghetto San Nicolò dove la cittadinanza potrà trovare il gazebo. Si farà una verifica delle principali problematiche del centro storico e del territorio circostante confrontandosi con gli abitanti. I prossimi appuntamenti saranno annunciati di volta in volta e toccheranno: Piani di Borghetto, Due Strade, Arziglia, Montenero, Bordighera Alta e Sasso e naturalmente il centro cittadino.

