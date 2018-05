Domenica 27 maggio al campo “Comunale” di Remanzacco (Udine) si disputerà la seconda partita dei play-off Eccellenza, dopo che all’andata i friulani si imposero a Imperia con un gol di scarto. Una partita da vincere per gli uomini dell’allenatore Alfredo Bencardino che arrivano a Udine con tutti i buoni propositi per cercare di fare la partita perfetta. Unico assente Tommaso Corio. Il centrale difensivo ha infatti rimediato un brutto colpo alla caviglia nella gara d’andata.

