Il paese di Isolabona ha ospitato la seconda prova del campionato Regionale Ligure Enduro. La prova consisteva in 4 giri da 30 km ma viste le condizioni del tempo il quarto giro non è stato possibile neppure iniziarlo. Nonostante la scarsa visibilità, dovuta in parte alla nebbia in parte alla pioggia, gli atleti non si sono scoraggiati ed hanno portato a termine i loro percorsi seppur infangati.

Questi i risultati ottenuti dai piloti del Club Gentlemen di Bordighera:

Cadetti

4° classificato Fabio Esposito Yamaha 125

Junior 2 tempi

5° classificato Riccardo Mazzulla Husqvarna 125

Lady

1° classificata Giulia Melighetti Yamaha 125

Major 2 tempi

1° classificato Marzio Mescia Husqvarna 300

Major 250 4 tempi

4° classificato Paolo Colli Honda 250

Territoriali 2 tempi

6° classificato Davide Vigliarolo Beta 125

Territoriali 4 tempi

2° classificato Amedeo Grillo Honda 250