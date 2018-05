Ha avuto un esito positivo il torneo Na’ Vitech organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino FC Academy, che si è tenuto domenica presso l’impianto sportivo Raul Zaccari di Camporosso, in via Braie.

Tutte le squadre partecipanti dei Giovanissimi 2003 e 2004 che hanno giocato per tutta la giornata si sono divertite. Alla fine del torneo si è tenuta la premiazione. “Siamo soddisfatti di come si è svolta la giornata. E’ stato un momento di condivisione e di sport” fa sapere la società.