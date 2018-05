Presentate le manifestazioni estive del comune di Bordighera ecco i dettagli

Il binomio, qualità e quantità, continua a essere il punto di riferimento della programmazione estiva, ideata e promossa dall’Amministrazione Comunale per offrire a cittadini e ospiti una proposta densa e articolata, con particolare attenzione nei confronti dei bambini ai quali sono dedicati diversi spettacoli. Le rassegne musicali trovano una riconferma ed un arricchimento. Accanto a queste ultime, divise in base a temi specifici, vi sono singoli eventi, alcuni dei quali realizzati anche con l’aiuto di enti e associazioni di categoria che ringrazio sentitamente. I palcoscenici sono parecchi e diversi per caratteristiche allo scopo di coinvolgere i luoghi più belli della nostra Città. A tutti quindi un augurio per un’estate serena nella nostra cara Bordighera e…Buon divertimento!

Il Sindaco

Arch. Giacomo Pallanca

Gentili Ospiti siate i benvenuti a Bordighera! Se non indicato diversamente, gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. In caso di pioggia o di tempo non favorevole essi avranno luogo, di norma, all’interno della Chiesa Anglicana. Il pubblico è ammesso limitatamente alla disponibilità dei posti a sedere. Fatto salvo il diritto di cronaca, è vietato ai soggetti non autorizzati filmare, registrare e/o fotografare. Info: www.bordighera.it sito ufficiale cittadino e allo Sportello Informazioni Turistiche, Via Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei Giardini del Palazzo del Parco) 0184262882. Uffici cultura e turismo, in orario di lavoro, rispettivamente ai seguenti numeri: 0184272205; 0184272230. Si declina ogni responsabilità per variazioni di programma, errori ed omissioni. Accanto ad ogni appuntamento trovate due simboli: il primo si riferisce al luogo in cui avviene lo spettacolo; il secondo alla tipologia. Entrambi i simboli sono descritti nella legenda.

Amis et hôtes francophones, soyez les bienvenus à Bordighera! Si ce n’est pas indiqué différemment, les spectacles sont gratuits. En cas de pluie ou de mauvais temps les spectacles auront lieu, d’habitude, à l’intérieur de l’Eglise anglicane. Le public y est autorisé seulement en fonction des places assises. Exception faite pour les personnes autorisées, il est interdit de filmer, enregistrer et/ou photographier. Renseignements: www.bordighera.it , adresse officielle de la ville et à l’Office du Tourisme, 172 Rue Vittorio Emanuele (tout près des Jardins du “Palazzo del Parco”) téléphone 0184262882. Bureaux “Culture et Tourisme”, dans les horaires de service aux numéros suivants: 0184272205; 0184272230. On décline toute responsabilité pour changements de programme, inexactitudes et omissions. Suivant à chaque événement, vous trouverez deux icônes: le premier se réfère à l’endroit où le spectacle a lieu; Le second se rapporte au type de spectacle. Les deux symboles sont décrits dans la légende.

First of all, we would like to give a special welcome to our english-speaking guests and friends. Unless otherwise indicated, events and performances are free to the public. In case of inclement weather, they will be moved to the Anglican Church. Seating is limited and available on a first come-first serve basis. Except for authorized reporters, no filming, recording, or photography will be allowed. More information can be obtained through the city official website at www.bordighera.it ; the Tourist Information office in Via Vittorio Emanuele 172 (at the entrance of the gardens at Palazzo del Parco), tel. 0184262882; and the Office for Culture and Tourism at City Hall tel. 0184272205 or 0184272230 during office hours. The organizers decline responsibility for program changes, errors, or omissions. Next to each event you will find two symbols: the first refers to the place where the show takes place; the second to the type. Both symbols are described in the legend.

Es ist fuer uns eine besondere Freude unseren deutschsprachigen Gaesten willkommen zu heissen. Wenn nicht anders angegeben sind die Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Bei Regen oder anderem unvorteilhaftem Wetter finden diese in der Englischen Kirche statt. Das Publikum kann eingelassen werden solange genuegend Sitzplaetze zur verfuegung stehen. Ausser zugelassenen Berichterstatter ist es nicht erlaubt zu filmen, registrieren oder fotografieren. Information: www.bordighera.it – offizielle Website der Stadt; ebenso bei der Touristikinformation in Via Vittorio Emanuele 172 (naehe des Gartens Palazzo del Parco – Tel. 0184262882; Buero Kultur und Tourismus; waehrend der Oeffnungszeiten zu erreichen unter diesen Nummern: 0184272205; 0184272230; fuer eventuelle Abweichungen der Programme, Fehler, sowie besondere Anordnungen wird keine Verantwortung uebernommen. Neben jedem Fall werden Sie zwei Symbole zu finden: Die erste bezieht sich auf den Ort, wo die Show stattfindet; Der zweite bezieht sich auf die Art von Show. Beide Symbole sind in der Legende eingelegt.

Alcune indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo. Le località che geograficamente si distinguono dalla città propriamente detta sono il [1] Centro Storico e le due frazioni [2] Sasso e [3] Borghetto San Nicolò. Il Centro Storico si trova al termine della Via Romana (in direzione Sanremo) sulla quale trovate l’accesso – Via Lamboglia – ai [4] Giardini Monet. Al termine della Romana c’è [5] Piazza De Amicis con Palazzo Garnier, Sede Comunale. Invece Sasso, che ospita la Villa e il Giardino di Irene Brin, si raggiunge seguendo il percorso che conduce al casello dell’autostrada, superato il quale, siete quasi giunti a destinazione. Se desiderate recarvi a Borghetto San Nicolò è necessario seguire le indicazioni stradali per Vallebona, località prima della quale incontrate i Piani di Borghetto e l’omonima frazione. La Via Romana è la parallela più importante alla strada principale che si chiama Via Vittorio Emanuele dove, al civico 172, trovate lo [6] Sportello Informazioni Turistiche; è in questa via – [7] Centro Cittadino – che hanno luogo gli eventi di carattere commerciale; e sempre nel centro trovate [8] Corso Italia che collega la Stazione ferroviaria con la parte più elevata della città. Via Romana è importante perché ospita [9] Villa Regina Margherita (ora non visitabile) e, di fronte, il [10] Museo Bicknell; strutture da ricordare insieme alla [11] Fondazione Pompeo Mariani che però si trova nel Centro Storico in Via Fontana Vecchia 7. Vi segnaliamo poi i [12] Giardini Löwe in Via Vittorio Veneto e, all’interno del Tennis Club (prospiciente ai Löwe) il [13] Teatro del Tennis, senza dimenticare i luoghi di spettacolo tradizionali come la [14] Chiesa Anglicana, il [15] Palazzo del Parco e [16] l’Arena della Scibretta; la prima si trova quasi di fronte ai Giardini Löwe in Via Vittorio Veneto, il secondo in pieno centro cittadino. L’Arena della Scibretta invece è situata a ridosso del Comune (lato monte) sotto la Spianata del Capo. Ovviamente di facile individuazione il nostro [17] Lungomare Argentina dove trovate il [18] Chiosco della Musica e, proseguendo in direzione Sanremo, la punta più a sud della Liguria ovvero [19] Capo Sant’Ampelio e la Chiesetta. Qui trovate la grande novità di quest’anno [20] la Rotonda di Sant’Ampelio, ora disponibile per il piacere dei cittadini e degli ospiti. Se invece percorrete l’Aurelia, sempre in direzione Sanremo, arrivate al [21] Porticciolo Turistico dal quale potete ammirare la splendida [22] Villa Garnier. Per raggiungere il [23] Piazzale dei Pennoni dovete invece percorrere il Lungomare Argentina in direzione Vallecrosia. La [24] Palestra C. Conrieri la potete facilmente raggiungere percorrendo Corso Italia verso “monte”, a metà del quale, piegando a destra, verso Corso Europa trovate lo stabile in questione.

Liguria Arte Natura propone a turisti e residenti facili e piacevoli passeggiate, da luglio a settembre, al fine di visitare i luoghi più suggestivi di Bordighera, per arricchirsi di conoscenze sulla storia della nostra antica Bordigheta, sulla ricchezza dei tanti giardini, ripercorrendo gli stessi passi dei numerosi pittori, scrittori e personaggi che hanno plasmato e trasformato la città alla fine dell’Ottocento in centro cosmopolita di grande attrazione. Info: Sportello Informazioni Turistiche, Via Vittorio Emanuele 172 (in prossimità dei Giardini del Palazzo del Parco) 0184262882. Liguria Arte Natura di Angela Rossignoli cell. 3384536788 oppure angela.rossignoli@gmail.com

Vi ricordiamo poi che nell’area denominata Piazzale dei Pennoni sul Lungomare Argentina potrete trovare per il divertimento dei vostri bambini Bordilandia Park! Il primo family park del Nord Italia, un parco giochi con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Ulteriori informazioni su pubblicità specifica. Info 3286767094 www.bordilandiapark.com Inoltre, sempre sul Lungomare Argentina, al confine con Vallecrosia, per il divertimento di tutti: Grande Ruota Panoramica.

Vi segnaliamo inoltre che Bordighera dispone di tre sale cinematografiche: Il Cinema Olimpia ( tel.0184261955), che ha assunto nel tempo un’importanza notevole anche dal punto di vista storico ed architettonico. L’Olimpia si trova in Via Luigi Cadorna 3; Multisala Zeni 1 e Multisala Zeni 2, (tel. 0184260699) dotate della tecnologia più moderna ed avanzata, che si trovano in Via Sant’Ampelio (Piazza Mazzini).

GIUGNO

Domenica 3 giugno, Chiesa Anglicana, ore 11.00, l’Associazione Bridge Bordighera presenta il III Torneo Regionale di Burraco che sarà preceduto sabato 2 giugno alle ore 21.00 presso la sede dell’ABB IN Via Stoppani 15 dal Torneo Federale di Burraco. Info e/o iscrizioni: 0184261639

Da lunedì 11 a giovedì 14 giugno, Chiesa Anglicana si svolgerà il primo workshop di quattro giorni dedicato all’handpan. Sarà tenuto dal maestro Loris Lombardo, il primo al mondo a scoprire le potenzialità di questo strumento ed a scrivere il primo metodo in italiano e inglese adatto a tutti. Il corso sarà preceduto domenica 10 giugno, alle ore 21.00 da un concerto, sempre nella Chiesa Anglicana, eseguito dal maestro Loris Lombardo. Ingresso al concerto € 8,00 Info ed iscrizioni: https://iberclassica.com/handpanacademy-2018/

Domenica 17 giugno, Sasso di Bordighera, dalle ore 8.00 L’Associazione Turistica Pro Loco Sasso organizza la Marcia Ecologica Andandu. Per iscrizioni: appuntamento in Piazza Caprera (Sasso) alle 8.00 Partenza alle ore 9.00. Sono previsti punti di ristoro e pranzo conclusivo. Info 3283273672

Mercoledì 21 giugno, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.00 a cura dell’Associazione Isula e Terra, Les jardins de Bastia, Concerto del chitarrista Stéphane Casalta. Cantautore nativo della Corsica, dopo diverse e prestigiose esperienze in collaborazione con altri prosegue il suo cammino come solista. La sua scrittura e il suo stile musicale attingono ampiamente alla tradizione del “canto polifonico corso”. Biglietti: € 12,00 (se acquistati in prevendita); € 15,00 (se acquistati la sera del concerto). Info: club. visionnaire@gmail.com

Sabato 23 giugno, Borghetto San Nicolò, dalle ore 15.00 alle 20.00 e domenica 24 giugno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 l’Associazione culturale Voci e Note sotto le stelle presenta Presepi int’i carugi…sei mesi a Natale. Vieni e immergiti in un’estemporanea di artisti locali che decorano le porte del paese. Inoltre in piazza troverai mercatini, laboratori, intrattenimenti musicali ed altre novità. Diventa anche tu pittore per un giorno e sarai il protagonista dello speciale percorso dei Presepi di Borghetto!

Sabato 23 giugno, Sasso di Bordighera, dalle 19.30 apertura dei festeggiamenti con serata gastronomica e danzante.

Sabato 23 giugno, Centro storico, ore 21.30 Chiesa di Santa Maria Maddalena, l’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo e l’Associazione Troubar Clair presentano Septem Ultima Verba per coro, solisti e orchestra di Michael John Trotta con la Giovane Orchestra Note Libere, il Coro Troubar Clair e i solisti Chiara Falchi e Raffaele Feo. Direttore: Cristina Orvieto. L’opera di Trotta è un viaggio corale in sette movimenti attraverso la Passione di Cristo. Una storia “potente” che comprende un susseguirsi di emozioni mozzafiato, dall’intima tenerezza al maestoso trionfo.

Sabato 23, Domenica 24 giugno, Chiesa Anglicana, Celebrazioni per il cinquantennale del Genoa Bordighera 1968. Mostra con cimeli del club, della fondazione Genoa 1893 e materiale delle squadre del campionato italiano. Sabato 23 giugno dalle 10.00 alle 21.00 mostra delle fotografie e del materiale del sodalizio. Ore 19,00, sempre di sabato 23, premiazione dei soci fondatori e storici cui seguirà un rinfresco. Domenica 24 giugno dalle ore 10.00 alle ore 23.00 esposizione del materiale squadre serie A, B, C con brindisi alle ore 19.00. Invitiamo la cittadinanza tutta a festeggiare con noi.

Da sabato 23 giugno a domenica 8 luglio, Giardini Monet di Via Lamboglia, angolo Via Romana, Mostra d’arte contemporanea Sulle tracce del reale III edizione, a cura dell’Accademia Balbo. Inaugurazione alle ore 18.00 di sabato 23 giugno. La mostra sarà visitabile dalle 8.00 alle 20.00

Giovedì 28, venerdì 29 giugno, Centro Storico, dalle ore 19.00 alle 24.00 Bordighera, un Paese di Sapori. Manifestazione enogastronomica organizzata dalla Confcommercio. Il meglio del cibo si dà appuntamento nel Centro storico che per l’occasione si trasformerà in un grande Isola del Gusto. Un percorso enogastronomico tra i carugi del borgo antico dove protagonisti saranno gli chef della ristorazione locale che proporranno piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali.

Venerdì 29 giugno, Sasso di Bordighera, Festa Patronale. Dalle 19.30 serata gastronomica danzante. Ore 20.30 Secondo Festival degli artisti di strada: Magic Family Show. Ritmo e magia comica per una serata di puro divertimento.

Sabato 30 giugno, Domenica 1 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 L’Associazione A.S.D. Professional Dance presenta, in occasione del Weekendance Summer Edition prima edizione due spettacoli con gli allievi della scuola suddetta e ospiti esterni. Il 30 giugno saremo in scena per festeggiare il 25° anniversario dell’Associazione ed il primo luglio la serata sarà dedicata agli Amici della Professional Dance. Ingresso fino a quattro anni, gratuito; dai cinque ai tredici anni € 5,00; dai tredici anni in poi € 8,00 Info: 3497809438

LUGLIO

Domenica 1 luglio, Corso Italia, a cura dell’Associazione Vespa Club Riviera dei Fiori, Raduno delle vespe immatricolate dal 1946 al 1976. Appuntamento ore 8.30 in Corso Italia per le iscrizioni. Ore 10.45 giro turistico con arrivo alla frazione Sasso di Bordighera dove avrà luogo l’aperitivo, il pranzo e la premiazione. Info: 3383938058

Giovedì 5 luglio, Chiosco della Musica, Lungomare Argentina, Gran Tour del Cielo con l’Associazione Stellaria, dalle ore 20.30 ogni ora circa, spettacoli al Planetario: un accattivante viaggio tra stelle e costellazioni, con immagini e racconti, comodamente seduti all’interno di una cupola di cinque metri di diametro, dove la volta celeste è fedelmente proiettata. Ingresso € 3,00 – bambini € 2,00. Per ragioni tecniche gli spettacoli al Planetario possono essere annullati e sostituiti da osservazioni astronomiche ai telescopi, gratuite. Info: 3485520554 – www.astroperinaldo.it

Giovedì 5, venerdì 6, Sabato 7 luglio, Giardini Chiesa Anglicana, dalle ore 18.00 l’Associazione Culturale Garden presenta Garden – Un evento (ri)creativo. Un appuntamento di tre giorni adatto a tutte le età e all’insegna dell’arte con divertimento. Un’esperienza da vivere tra musica live, performance, teatro, esposizioni artistiche, workshop, mercatino e ristorazione. Parteciperanno al Garden: Le Skeleton Band, En Roco, Onde Ribelli, Lucia Palmero, Chiara Mazzocchi, Sergio Olivotti, Simona Pollio, Gianluca Ferrero e molti altri.

Sabato 7 luglio, Sasso di Bordighera. Dalle 19.30 serata gastronomica danzante. Ore 20.30 Secondo Festival degli artisti di strada: The Clown must Go on. Gag, lazzi, giocoleria divertenti e imprevedibili.

Lunedì 9 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 Rassegna Un secolo a più voci, IV edizione. Il Quartetto Ritmo, con il Maestro Giulio Laguzzi al pianoforte presenta Migranti – Quando a partire eravamo noi. Italiani, popolo migrante; un fenomeno che nell’arco di un secolo, dal 1876 al 1976, assume la forma di un vero e proprio esodo, prima verso terre lontane, poi con i treni del sole che portano i lavoratori verso le fabbriche del nord. Oggi come allora, la musica e le canzoni servono a raccontare i sogni e le speranze di coloro che, legata la valigia con abiti e sogni, si imbarcano su un gommone per cercare la sopravvivenza in una patria diversa, lontana dalla loro terra d’origine.

Martedì 10 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30 X Rassegna Touscouleurs. Guappecartò. Cinque musicisti italiani di straordinaria sensibilità compositiva ed esecutiva, dotati di un irresistibile e stralunato carisma “Made in Italy” tra ironia ed intensità espressiva. La loro musica è folle e trasversale, prima intima e profonda, poi trascinante e festosa. E’ ben riconoscibile la componente tzigana come quella mediterranea, ma ugualmente giocano un ruolo centrale i valzer e le milonghe che si mescolano ad arie che sfiorano la musica classica o a modernissime linee che oscillano tra punk e “acustic trance”. Fanno commuovere, sorridere, ballare, immaginare… vivere. ‘O Malamente, violino; Dottor Zingarone, fisarmonica; Braghetta, contrabbasso; Frank Cosentini, chitarra; ’O Brigante, batteria; ‘O Professore, percussioni.

Mercoledì 11 luglio, Sasso di Bordighera, Piazza Caprera dalle ore 21.00 IV Rassegna di Tango Argentino organizzata dall’Associazione culturale Protango. Primo appuntamento (successivo 8 agosto). Ritorna la Milonga bordigotta, ambientata in alcuni dei luoghi più caratteristici della città. Si danzerà sotto le stelle fino a notte inoltrata su musiche di tango del repertorio classico rioplatense. Info: Maura 3397228903; Raffaele 3476702059; www.protango.it

Mercoledì 11 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 a cura dell’Associazione Liber Theatrum, Di baci saziami, Regia Diego Marangon. Spettacolo teatrale. Quanto può essere importante un bacio, gesto tra i più naturali e misteriosi del comportamento umano? Perché in realtà i baci non ci saziano, non ci bastano mai e ne vogliamo sempre di più! Un viaggio semiserio, romantico, anche divertente sul “bacio” e sul suo significato. Forse l’unico linguaggio universale conosciuto.

Giovedì 12 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 Rassegna Un secolo a più voci, IV edizione. I Fantasmi del Palcoscenico presentano Le Nuvole. Una serata dedicata al genio di Fabrizio De André, poeta e compositore. Il gruppo proporrà, intervallato da una voce che interpreterà le liriche più significative, versioni particolari di “Il pescatore”, “Bocca di rosa”, “La città vecchia”, “Creuza de Mà” e tante altre gemme indimenticabili, con arrangiamenti inediti tesi a riscoprire brani che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana.

Giovedì 12, venerdì 13, sabato 14, domenica 15 luglio, Giardini Löwe, dalle ore 19.00 Sagra del Pesce. Specialità di mare all’ombra degli ulivi dei Giardini Löwe di Via Vittorio Veneto, organizzata dalla Pro Loco Bordighera.

Venerdì 13 Luglio, Stabilimento Balneare La Capannina nelle ore notturne Il nostro mare si popola di lumini…L’ormai tradizionale illuminazione dello specchio marino antistante allo Stabilimento Balneare La Capannina che cura questo evento in collaborazione con il Comune di Bordighera. Musica e piatti tipici. In caso di pioggia o tempo non favorevole la manifestazione avrà luogo la sera successiva.

Sabato 14 luglio, Sasso di Bordighera. Dalle 19.30 serata gastronomica danzante. Ore 20.30 Secondo Festival degli artisti di strada: Prestigi. Spettacolo di illusionismo.

Da sabato 14 a domenica 29 luglio, Chiesa Anglicana, dalle 10.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.00. Mostra fotografica presentata da Mirella Lovisolo dal titolo Grafie dell’anima. La mostra propone l’arte e l’archeologia delle origini cristiane catacombali e paleocristiane dal II al IV- V secolo e i reperti delle origini cristiane liguri dal IV secolo all’VIII. Costituita da una sessantina di pannelli, la mostra presenta, mediante lo strumento fotografico e multi mediatico, i documenti storico-artistici dei primi secoli cristiani: l’affascinante simbologia, i graffiti e le prime immagini del repertorio artistico, antropologico, della prima età cristiana catacombale e le testimonianze archeologiche delle origini del cristianesimo in Liguria. Vernissage sabato 14 luglio ore 20.00 Per informazioni: mirellalovisolo@gmail.com

Domenica 15 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 Rassegna Un secolo a più voci, IV edizione. Le Swingle Sisters presentano: Bellissime. La figura femminile attraverso musica e parole nel Novecento. Dall’eroina dell’opera alla soubrette dell’operetta fino ai giorni nostri, la donna è stata cantata, musicata e raccontata in tutte le sue forme e le sue poliedriche sfaccettature. Dai canti delle mondine alle ragazze “yè yè” degli anni sessanta, passando attraverso le “Signorine grandi firme” e la “dolce vita” degli anni del boom, seguiremo a passo a passo la figura femminile attraverso aneddoti, poesie e tante famose canzoni. Un’indagine a tratti divertente e scanzonata, a tratti seria e rigorosa per capire come è mutato il ruolo della donna nella società moderna.

Lunedì 16 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 Rassegna Un secolo a più voci, IV edizione. I Freedom Quartet presentano Rock Bands. Un concerto divertente, fresco e accattivante. Un poker di voci con differenti esperienze stilistiche alle spalle crea un amalgama unico ed irripetibile. Beatles, Queen, Beach Boys, Platters, Pink Floyd e tanti altri colossi della musica mondiale vengono rivisti e filtrati attraverso uno stile moderno ed immediato che contamina il rock con il pop, il soul, lo swing. I particolari arrangiamenti catalizzano l’attenzione sulle armonie vocali che spaziano dalla voce di basso profondo fino alle note più acute del soprano.

Martedì 17 luglio, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.30 Rassegna Un secolo a più voci, IV edizione I Quattro Quarti presentano Perché Sanremo è Sanremo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate! La voce di Nunzio Filogamo presentava così un po’ in sordina il primo Festival di Sanremo, il 29 gennaio 1951. Tra novità e restaurazione, litigi e ricorsi, morti annunciate e reali suicidi, il Festivalone è giunto ormai alla sua 68° edizione. Ripercorreremo insieme la storia della musica italiana attraverso le più belle canzoni presentate a Sanremo in quasi settant’anni di storia. Il tutto armonizzato dalle splendide voci dei Quattro Quarti.

Mercoledì 18 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 La scuola Twynham School è originaria della città di Bournemouth nel sud dell’Inghilterra. Ogni anno la scuola organizza una tournée musicale all’estero per dare la possibilità agli studenti di musica di esibirsi davanti ad un pubblico internazionale. Il concerto a Bordighera sarà presentato dall’orchestra, il coro ed il gruppo di percussioni ed includerà brani di musica pop del repertorio internazionale, musicals, colonne sonore e ritmi caraibici per una serata all’insegna del divertimento.

Giovedì 19 luglio, Centro cittadino, dalle 18.00 all’una, Bordighera La Notte è Rosa, organizzata dalla Confcommercio. Evento unico in tutta la Provincia, la Notte Rosa è la grande festa dell’estate. Tutta la città si veste di rosa, per festeggiare la grande serata tra artisti, concerti, musica, danza e shopping sotto le stelle. Una serata dove protagonista è il divertimento.

Giovedì 19 luglio, Centro storico, Marabutto, Gran Tour del Cielo con l’Associazione Stellaria, ore 21.30. Osservazioni astronomiche ai telescopi e ad occhio nudo di Luna, Venere, Giove, Saturno, Marte; le costellazioni dell’estate. In caso di cielo coperto proiezioni multimediali; in caso di pioggia annullato. Info: 3485520554 -www.astroperinaldo.it

Venerdì 20 luglio, Rotonda Sant’Ampelio, ore 21.00 Concerto della Fanfara Alpina. I festeggiamenti continuano sabato 21 luglio con ammassamento alla Rotonda di Sant’Ampelio alle ore 9.30 e sfilata lungo le vie cittadine fino al Monumento di Piazza Garibaldi (del Mercato). Cerimonia ufficiale con deposizione della corona d’alloro e saluti dell’Autorità. Sempre sabato 21 la manifestazione proseguirà nel Comune di Vallecrosia.

Venerdì 20 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30 X Rassegna Touscouleurs. In collaborazione con Terre di Confine, Perinaldo Festival e i Concerti del Ponente Ligure XII edizione organizzata dal Comune di Perinaldo: Concerto di MONI OVADIA. Ebrei e Zingari è il nostro piccolo ma appassionato contributo alla battaglia contro ogni razzismo. Ebrei e Zingari è un recital di canti, musiche, storie rom, sinti ed ebraiche che mettono in risonanza la comune vocazione delle genti in esilio, una vocazione che proviene da tempi remoti e che in tempi più vicino a noi si fa solitaria, si carica di un’assenza che sollecita un ritorno, un’adesione, una passione, responsabilità urgenti e improcrastinabili. Paolo Rocca, clarinetto; Massimo Marcer, tromba; Albert Florian Mihai, fisarmonica; Marian Serban, cymbalon; Petre Nicolae, contrabbasso.

Sabato 21 luglio, Sasso di Bordighera. Dalle 19.30 serata gastronomica danzante. Ore 20.30 Secondo Festival degli artisti di strada: Il Drago. Un bravissimo cantastorie racconterà, con l’uso di teli colorati, la storia di un drago trasportando tutti nel magico mondo della fantasia.

Sabato 21 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. L’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Massimo Dal Prà in un concerto dal titolo L’incontro con il jazz, musiche di Gershwin e Shostakovich. Ingresso € 12,00. Ridotti (fino ai 18 anni e oltre i 65) € 10,00. I bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente. I biglietti si acquistano esclusivamente nel giorno stesso nel luogo del concerto dalle ore 17.00. In caso di pioggia o tempo non favorevole il concerto avrà luogo nel Palazzo del Parco, limitatamente ai posti disponibili.

Domenica 22 luglio, Centro storico, Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena, ore 21.15 XX Festival Organistico Internazionale: Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria. Il Festival Organistico Internazionale rappresenta una consolidata manifestazione estiva itinerante volta alla riscoperta e alla valorizzazione dei luoghi d’arte e degli organi della Liguria. Il concerto di Bordighera vedrà protagonisti l’organo costruito nel 1872 ed attribuito a Lorenzo Paoli e figlio, e il celebre organista svizzero Guy Bovet, già docente presso l’Accademia Musicale di Basilea ed organista della Collégiale de Neuchâtel. Il Festival aderisce al F.O.N.O. Festival Organistico del Nord Ovest.

Domenica 22 luglio, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Teatro della Tosse per i bambini. A grande richiesta vi riproponiamo La Favola del Flauto Magico. Tamino e Pamina, la Regina della Notte e Sarastro, Papagena e Papageno rinascono sotto forma di burattini per continuare a divertire e a commuovere con le loro avventure sulla musica di una delle opere più incantevoli che siano mai state scritte. Indicato per bambini dai 3 anni in su.

Lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 luglio, Lungomare Argentina, dalle 18.30 V edizione di Bordighera, Un mare di sapori, organizzata dalla Confcommercio. Il meglio del cibo si dà appuntamento sul Lungomare Argentina che per l’occasione si trasformerà in un grande Isola del Gusto; una lunga tavolata dove protagonisti saranno gli chef dei migliori ristoranti di Bordighera, che in un percorso gastronomico proporranno piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali. A cornice musica e spettacoli.

Martedì 24 luglio, Arena della Scibretta, X Rassegna Touscouleurs. Gabacho Maroc. Il concerto è un dialogo tra strumenti occidentali, africani e orientali, dalla Spagna al Marocco alla Francia; i sette musicisti arricchiscono la loro musica con le loro culture, in una gioiosa comunione di alta qualità musicale senza frontiere. Prendendo in prestito tanto dalla world music quanto dal jazz o dal tradizionale gnauwa, il loro repertorio è colorato, festoso e raffinato. In soli cinque anni di esistenza, la fusione di Gabacho Maroc ha infiammato le scene di oltre duecento festival in Europa, Africa, Sud America e Asia. Hamid Moumen, voce, guembri; Aziz Fayet, voce, oud, percussioni; Charley Rose, saxofono contralto; Frédéric Faure, percussioni, n’goni; Eric Oxandaburu, basso; Pierre Cherbero, tastiere; Vincent Thomas, batteria. Per consentirvi di gustare i nostri piatti tipici sul Lungomare Argentina, nell’ambito della manifestazione “Bordighera, Un Mare di sapori” lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.00

Giovedì 26 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera che presenterà un programma di musiche originali per banda e trascrizioni classiche. Direttore: Luca Anghinoni.

Venerdì 27 luglio, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30 La serata si apre con una cena. A seguire il Carnevale d’Estate con varie animazioni. Info: 3283273672

Sabato 28 luglio, Sasso di Bordighera. Dalle 19.30 serata gastronomica danzante. Ore 20.30 Secondo Festival degli artisti di strada: Street show. Ogni momento è una sorpresa…con la partecipazione del pubblico.

Sabato 28 luglio, Giardini Löwe, ore 21.30 Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. L’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Massimo Dal Prà in un concerto dal titolo Viva España! Musiche di Rimsky-Korsakov, Chabrier e Lecuona. Ingresso € 12,00. Ridotti (fino ai 18 anni e oltre i 65) € 10,00. I bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente. I biglietti si acquistano esclusivamente nel giorno stesso nel luogo del concerto dalle ore 17.00. In caso di pioggia o tempo non favorevole il concerto avrà luogo nel Palazzo del Parco, limitatamente ai posti disponibili.

Domenica 29 luglio, Borghetto San Nicolò, ore 21.15 Rassegna la Città dei Bambini, IV edizione. Macedonia: uno spettacolo da strada vincitore di diversi premi nazionali; un connubio perfetto tra pupazzi e musica. Una macedonia di colori, di emozioni e di divertimento. Uno spettacolo adatto per tutta la famiglia.

Lunedì 30 luglio, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Teatro del Piccione per i bambini in collaborazione con il Teatro della Tosse. Escargot. Una chiocciola – un escargot – una creatura d’età e provenienza indefinita, si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo attraversare le stagioni incontra persone, luoghi e mondi. Li porta con sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un incontro poetico e lieve, restituendoli in forma di racconto, lasciando dietro di sé il segno del suo stare. Indicato per bambini dai 3 anni in su.

Lunedì 30 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30 Cristian & la Luna Nueva band Il gruppo propone una musica a tutto campo: canzoni celebri da ascolto e classici senza tempo, liscio, latino americano, passando per un revival anni sessanta, fino alla dance dei giorni nostri. Insomma una serata tutta da gustare.

Martedì 31 luglio, Arena della Scibretta, ore 21.30 X Rassegna Touscouleurs. Carlo Aonzo trio A Mandolin Journey. La formazione, capitanata dal mandolinista di fama internazionale Carlo Aonzo, propone un interessante repertorio di musiche che spaziano dalla tradizione italiana al jazz, con contaminazioni sudamericane e classiche, il tutto arrangiato con uno stile personale ed inimitabile di gradevole ascolto e adatto a qualsiasi tipo di pubblico. L’ultimo lavoro discografico della band propone il racconto di un viaggio musicale che ha per protagonista indiscusso lo strumento napoletano, simbolo dell’Italia nel mondo. Carlo Aonzo, mandolino; Lorenzo Piccone, chitarra; Luciano Puppo, contrabbasso.

AGOSTO

Mercoledì 1 agosto, Borghetto San Nicolò, ore 21.00 Rassegna la Città dei Bambini, IV edizione. Moment Magic: uno dei più acclamati showman del mondo magico. Ha partecipato più volte al Campionato Italiano raggiungendo un buon piazzamento. Propone uno spettacolo unico nel suo genere, pronto a stupire sia i bambini che gli adulti.

Giovedì 2 agosto, Giardini Löwe, ore 20.45 Dopo i brillanti risultati delle precedenti edizioni, prende il via la Quinta Rassegna d’Autore e d’Amore organizzata dall’Associazione Aspettando Godot in collaborazione con il Comune di Bordighera. La serata denominata Bordighera in Progressive, dedicata allo storico prog italiano, vede la partecipazione del BALLETTO DI BRONZO storica rock band del progressive italiano e il ritorno dell’arlecchino del rock italiano: ALBERTO CAMERINI. Opening Act: I Mad, la migliore nuova realtà del rock presente nel ponente ligure. Biglietto ingresso a posto unico non numerato € 5,00

Giovedì 2 agosto, Chiosco della Musica, Lungomare Argentina, ore 21.30 Gran Tour del Cielo con l’Associazione Stellaria, dalle ore 20.30 ogni ora, spettacoli al Planetario. Un accattivante viaggio tra stelle e costellazioni, con immagini e racconti, comodamente seduti all’interno di una cupola di metri cinque di diametro, dove la volta celeste è fedelmente proiettata. Ingresso € 3,00 – bambini € 2,00. In caso di cielo coperto proiezioni multimediali, in caso di pioggia annullato. Info: 3485520554 – www.astroperinaldo.it

Sabato 4 agosto, Sasso di Bordighera, dalle ore 19.30, Serata gastronomica danzante.

Sabato 4 agosto, Giardini Löwe, ore 20.45 Seconda serata della Quinta Rassegna d’Autore e d’Amore con la partecipazione di MARINA REI & PAOLO BENVEGNU’ in “Canzoni contro la disattenzione” Tour 2018 e TRICARICO in “Da chi non te lo aspetti“ Tour 2018. Aprirà la serata Marco Stella, Cantautore Ligure di assoluto valore Biglietto ingresso a posto unico non numerato € 5,00

Sabato 4 agosto, Porticciolo turistico, IX edizione della Festa del Mare organizzata dalla Parrocchia S. Maria Maddalena in collaborazione con il Comune di Bordighera. Il programma prevede alle ore 21.00 S. Messa al Porto celebrata su una barca, preghiera alla Madonnina, benedizione del porto, delle imbarcazioni e della gente di mare. In caso di pioggia la S. Messa è celebrata a Sant’Ampelio.

Sabato 4, domenica 5 agosto, Porticciolo turistico, sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. IV edizione di Sport in Porto 2018. In collaborazione con Club Nautico Bordighera, Centro Sub Riviera dei Fiori, Kayak Club Bordighera, Bordighera Nuoto, Yacht Club S. Ampelio Bordighera, N.S.T. Bordighera. Vieni a provare gratuitamente l’emozione di un’uscita in mare in kayak, barca a vela, windsurf o su motoscafo, di un’immersione subacquea, una nuotata in mare (quest’ultima soltanto sabato 4 agosto dalle 15.00 alle 18.00); per partecipare alla nuotata: Bordighera Nuoto 3288603971. Animazione per bimbi a cura di Nonsolosport.

Domenica 5 agosto, Giardini Löwe, ore 20.45 Terza serata della Quinta Rassegna d’Autore e d’Amore. Sarà un gran finale decisamente ad effetto, a conclusione di questa manifestazione ormai all’attenzione nazionale da parte degli appassionati, giornalisti e addetti ai lavori, che culminerà con il concerto di una tra le più grandi cantanti italiane: ALICE. Sarà preceduta sul palco da MARCO FERRADINI in “Concerto tributo a Herbert Pagani”. Opening act della giovane Beatrice Campisi, tra i vincitori del bando Siae “S’illumina”. Biglietto ingresso a posto unico non numerato € 10,00

Lunedì 6 agosto, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Teatro della Tosse per i bambini. Pollicino in coproduzione con il Teatro del Piccione. Ti sei mai sentito solo? Il più piccolo, il più timido, il più povero di tutti, quello che non parla mai, quello che non ne fa una giusta. Che cosa faresti? Questa è la storia di un bambino molto molto piccolo e dei suoi fratelli che una notte in mezzo al bosco scoprono di essere stati abbandonati. Attraverso ogni tempo e ogni luogo, grazie alla semplicità con cui la fiaba si sa raccontare, una storia buia può farsi luminosa e diventare un piccolo inno alla vita. Indicato per bambini dai 6 anni in su.

Lunedì 6 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.15 X Rassegna Touscouleurs. Edmondo Romano e Loris Lombardo. ll concerto è un viaggio nei brani tipici della tradizione di origine di ogni singolo strumento, con accenni alle fatture e alla loro storia, attraverso l’esecuzione di melodie tradizionali ed originali dove radici storiche e geografiche si fondono tra loro. Il pubblico si troverà quindi ad ascoltare una mistura di brani mediterranei, dell’est, mediorientali, orientali, africani. Edmondo Romano, fiati e loopstation; Loris Lombardo, percussioni. Ospite: Simona Fasano, voce.

Martedì 7 agosto, Giardini Löwe, ore 21.15 Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera che presenterà un programma di musiche tratte dai film più celebri. Direttore: Luca Anghinoni.

Mercoledì 8 agosto, Lungomare Argentina, in collaborazione con il Comune di Bordighera, XXVIII edizione della Marcia in notturna non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bordighera e XIV Trofeo Memorial Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti. Raduno ore 19.30 davanti al Chiosco della Musica (Lungomare Argentina) con partenza alle 20.30. Iscrizioni prima della partenza. Al termine rinfresco e premiazione.

Mercoledì 8 agosto, Rotonda di Sant’Ampelio, dalle ore 21.00 IV Rassegna di Tango Argentino organizzata dall’Associazione culturale Protango. Ritorna la Milonga bordigotta, ambientata in alcuni dei luoghi più caratteristici della città. Si danzerà sotto le stelle fino a notte inoltrata su musiche di tango del repertorio classico rioplatense. Info: Maura 3397228903; Raffaele 3476702059; www.protango.it

Mercoledì 8 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.15 I MAD presentano Madley! La nostra idea è di proporre medley di diverso genere, con l’obiettivo di comunicare direttamente attraverso la musica: più spazio a questo meraviglioso linguaggio! Dal Rock and Roll al Reggae, dal Funk al Pop contemporaneo. Non mancheranno brani composti direttamente dalla band, facenti parte dell’album “Apparenze” e non. Ripartiamo più carichi di prima in una nuova formazione “power trio” composta da chitarra, basso e batteria. Noi, grandi fans dei Police di Sting, Summers e Copeland.

Giovedì 9 agosto, Bordighera Music Parade, V edizione. Dalle ore serali sul Lungomare Argentina. Grande festa estiva con sfilata di carri musicali. Un evento unico nel suo genere, pensato per il puro divertimento degli ospiti e dei cittadini. Un evento ormai entrato a far parte della tradizione della nostra Città. La serata sarà trasmessa in diretta da Radio 103.

Giovedì 9 agosto, Arena della Scibretta, X Rassegna Touscouleurs, ore 21.15 Rocco de Rosa. Il pianista e compositore lucano Rocco De Rosa vive e lavora a Roma dal 1995. La sua attività musicale si divide tra il lavoro di compositore in diversi ambiti artistici, in particolare cinema (Nanni Moretti, Pupi Avati, Ermanno Olmi), documentari, televisione, teatro e danza. Il concerto è una sorta di folk immaginario dai confini incerti, dove far convivere voci e suoni del mondo senza alcun intento filologico. Rocco De Rosa, pianoforte; Arnaldo Vacca, tamburo a cornice; Alessandro D’Alessandro, organetto.

Venerdì 10 agosto, Sasso di Bordighera, dalle 20.00 A Berlecata. Un appuntamento ormai entrato nella nostra tradizione: gastronomia, musica e divertimento.

Sabato 11 agosto, Giardini Löwe, ore 21.30 Rassegna Teatro in Giardino, V edizione. L’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Massimo Dal Prà in un concerto dal titolo Viaggio nel mondo del musical, con le voci di Alessandro Arcodia ed Elisa Musso. Musiche di Loewe, Bernstein e Webber. Ingresso € 12,00. Ridotti (fino ai 18 anni e oltre i 65) € 10,00. I bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente. I biglietti si acquistano esclusivamente nel giorno stesso nel luogo del concerto dalle ore 17.00. In caso di pioggia o tempo non favorevole il concerto avrà luogo nel Palazzo del Parco, limitatamente ai posti disponibili.

Domenica 12 agosto, Centro cittadino, dalle 8.00 alle 20.00 XXXVII Giornata Commerciale del Ribasso organizzata dalla Confcommercio. Come da tradizione la principale via della città, chiusa per l’occasione al traffico veicolare, ospiterà le simpatiche bancarelle dedicate a diversi settori merceologici, tra cui poter fare shopping a prezzi davvero eccezionali. La giornata sarà allietata da musica e animazioni per bambini.

Lunedì 13 agosto, Giardini Löwe, ore 21.15 Varietà musicale Bordi…Gotti i Löwe. Conducono la serata Rino Burzese e Andrea Peirano. Per info: 3484129456

Martedì 14 agosto, Giardini Löwe, ore 21.30 Grande Concerto dell’Estate con la West Project Orchestra. Il meglio dei talenti nostrani in un coinvolgente concerto di musica jazz. Saranno eseguiti brani di tradizione catalana, nicaraguense, cubana e sudafricana oltre ad altri brani di autori diversi. La West Project si presenta a voi con una formazione d’eccezione: Valerio Ravera sax alto, soprano, baritono; Livio Zanellato sax alto, flauto; Marco Moro sax tenore, flauto; Franck Taschini sax tenore, soprano; Andrea De Martini sax tenore; Martino Biancheri trombone; Valerio Crespi trombone; Simone Biamonti tuba; Franco Cocco, tromba; Luigi Cocco tromba; Massimo Dal Prà piano, arrangiamenti; Riccardo Anfosso chitarra, direzione; Giuliano Raimondo contrabbasso; Gianni Raspaldo batteria; Fausto Biamonti percussioni.

Mercoledì 15 agosto, Stabilimento Balneare La Capannina, nelle ore notturne, Il nostro mare si popola di lumini…L’ormai tradizionale illuminazione dello specchio marino antistante allo Stabilimento Balneare La Capannina che cura questo evento in collaborazione con il Comune di Bordighera. Musica e piatti tipici. In caso di pioggia o tempo non favorevole la manifestazione avrà luogo la sera successiva.

Giovedì 16 agosto, Centro storico, Marabutto, Gran Tour del Cielo con l’Associazione Stellaria, ore 21.30 Osservazioni astronomiche ai telescopi e ad occhio nudo di Luna (primissima serata), Giove, Saturno, Marte; le costellazioni dell’estate. Info: 3485520554 – www.astroperinaldo.it

Venerdì 17, sabato 18, domenica 19 agosto Centro storico, L’Associazione U Risveiu Burdigotu, in collaborazione con diversi artisti organizza BordiArt. Esposizione di dipinti, sculture e fotografie nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta. 17 agosto: inaugurazione ed esposizione delle opere dalle 18.00 alle 24.00, con accompagnamento musicale. L’esposizione continuerà il 18 e 19 agosto, sempre dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 19 agosto, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Roberto Negro & Liber Theatrum presentano La solitudine di Adamo – il ritorno del Commissario Scichilone. Spettacolo teatrale, musicale e letterario tratto del nuovo romanzo di Roberto Negro.

Lunedì 20 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.15 I Nero Lumière presentano Chi fa da sé si estingue, disco d’esordio del quintetto torinese, prodotto da Adriano Vecchio e promosso da Libellula Music. Il nuovo album propone brani vivaci ed intensi, nei quali il cantautorato italiano si fonde con melodie incalzanti di ispirazione Rock e Folk. Nello spettacolo ci sarà spazio anche per alcune cover riarrangiate, con le quali il gruppo renderà omaggio a cantautori e gruppi italiani. Riccardo Rudiero, voce; Riccardo Bolla, chitarra elettrica, cori; Serena Pelissetti, pianoforte, tastiere e synth; Marta Accorroni, basso elettrico; Alessandro Raspaldo: batteria, percussioni, cori.

Martedì 21 agosto, Borghetto San Nicolò, ore 21.00 Rassegna la Città dei Bambini, IV edizione. Bolle in Pentola: un cuoco immagina di cucinare nuovissime ricette appetitose per lo spirito, fatte di gag, lazzi e appetitose bolle di sapone e magie. Ricette condite con buona musica e coinvolgimento del pubblico, degne di un pluristellato Master-chef. Divertimento assicurato per i bambini di tutte le età.

Mercoledì 22 agosto, Chiesa Anglicana, ore 21.15 Concerto del Coro Voci e Note sotto le Stelle dal titolo Tra il sacro e il profano con un programma di brani tratti sia dal repertorio sacro che profano, dal classico al pop rock.

Giovedì 23 agosto, Arena della Scibretta, ore 21.15 Concerto dei New Travelin’Sound. La formazione, dedita alla riscoperta del rock anni sessanta e primi anni settanta, spazia dai classici immortali a gemme assopite nei decenni. La band propone sia brani fedeli alle versioni originali che rivisitazioni secondo il proprio gusto ed estro. Alessia Capaccioni, voce; Aldo Basile, batteria; Fernando Fraticelli, chitarre; Giancarlo Zacconi, basso.

Giovedì 23 agosto, Centro storico, Marabutto, Gran Tour del Cielo, con l’Associazione Stellaria, ore 21.30 Osservazioni astronomiche ai telescopi e ad occhio nudo di Luna, Giove, Saturno, Marte; le costellazioni dell’estate. Info: 3485520554 – www.astroperinaldo.it

Venerdì 24 agosto, Giardini della Chiesa Anglicana, ore 21.00 la Corale Monte Caggio presenterà il repertorio estivo diretto da Gabriele Cassini in un fantastico scenario addobbato per l’occasione: la mezza luna illuminerà il palcoscenico, le onde del mare accompagneranno i nostri canti e la brezza diffonderà la nostra musica.

Sabato 25 agosto, Giardini Löwe, ore 21.15 Concerto conclusivo del Campus Note D’Amare. Quattro giorni di musica e divertimento per giovani musicisti, organizzato dalla Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera. Direttori: Stefano Gatta ed Enea Tonetti.

Domenica 26 agosto, Giardini Löwe, ore 21.00 Concerto dei Nuovi Solidi. L’ormai tradizionale e sempre apprezzato concerto delle Canzoni di Lucio Battisti a favore di Enea, European Neuroblastoma Association. Massimo Cuccaro, voce; Adriano Alberti, chitarra elettrica; Mirko Vecchiola, chitarra acustica; Roberto Curti, basso; Alessio Benedetto, batteria; Manuela Restelli e Monica Cortiula, canto e cori; Bruno Balbo, hammond. La serata è sponsorizzata dal Lyon’s Club Matuzia di Sanremo.

Lunedì 27 agosto, Giardini Löwe, ore 21.00 per una serata in allegria la Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu porterà in scena due brillanti atti unici in dialetto ventimigliese A Çena d’a leva di Emilio Azaretti e U scangiamentu d’a scia Bregögliu di Andrea Capano. Ingresso € 5,00. I bambini fino ai 12 anni entrano gratuitamente.

Giovedì 30 agosto, Centro storico, ore 21.00 spettacolo itinerante. Streghe, Tarocchi e Misteri. Un viaggio alla scoperta di carte dei Tarocchi in carne e ossa, accompagnati dalla Strega Cartomante.

Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, Porticciolo turistico, dalle ore 19.00 all’una BEERinBO. La Confcommercio di Bordighera organizza la seconda edizione di BEERinBO… Festival di Birra e Cucina. Percorso gastronomico per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, con il coinvolgimento dei migliori ristoratori locali e di birrifici artigianali di alta qualità.

Nell’ultimo week-end di agosto (data e orari da definire che saranno successivamente comunicati) nella Palestra C. Conrieri, 51° Meeting internazionale di Tennis tavolo e 32° Memorial Adriano Lombardi. Torneo internazionale di Tennis tavolo aperto a giocatori di tutte le categorie. Organizzazione Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Bordighera 1948 A.S.D. Info: Dott. Stefano Raimondo 3490094219

SETTEMBRE

Sabato 1 settembre, Chiesa Anglicana, ore 21.00 Concerto lirico. Musiche di Puccini, Mozart, Verdi, Donizetti. Info: 3397153475

Domenica 2 settembre, Chiesa Anglicana, ore 21.00 Six Ways Festival – Chitarre a Ponente 2018 presenta Giorgio Mirto in un concerto per chitarra solista, in collaborazione con il progetto Sulle tracce di Francesco Biamonti, a cura del Centro di Cooperazione Culturale di Torino. Musiche di Giorgio Mirto.

Giovedì 6, venerdì 7, sabato 8, domenica 9 settembre, Bordighera Book Festival, V edizione. In Corso Italia dalle 10.00 alle 23.00 Stands Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Organizzazione: Espansione Eventi di Paola Savella (3387338321). Direzione culturale: Donatella Tralci. In collaborazione con il Comune di Bordighera, con il patrocinio della Regione Liguria. Manifestazione Fieristica Nazionale. Ulteriori info su www.bordigherabookfestival.it e su dépliant specifico.

Sabato 8 settembre, Chiesa Anglicana, ore 21.00 Concerto dei Mystic Now Quartet. Il gruppo esegue brani in forma cameristica da loro stessi elaborati; il loro programma percorre varie epoche e stili, da J.S. Bach al periodo classico-romantico, alla canzone moderna. Le sonorità del pianoforte, del violoncello, del contrabbasso si fondono con quelle della voce creando un’originale e raffinata atmosfera. Diego Genta, pianoforte; Mauro Parrinello, contrabbasso; Vincenzo Malacarne, violoncello; Lorena De Nardi, voce.

Domenica 9 settembre, Giardini Löwe, ore 21.00 Lo Spettacolo di Balfolk che il Controcanto propone vi accompagnerà in un viaggio attraverso l’Europa con balli popolari che dalle curente delle valli occitane piemontesi vi porterà a conoscere le polske svedesi e che dalle danze del poitou arriverà a toccare regioni della Francia come l’Auvergne e la Bretagna; e ancora ascolterete e ballerete le danze popolari spagnole come il fandango e le danze irlandesi come l’hornpipe. Suoneranno per voi: Anna Loccisano, percussioni; Marco Gajon, chitarra, percussioni; Gigi Mingoni, flauto traverso, flauto dolce; Giulia Tomasi, violino; Arcangelo Di Vita, clarinetto; Ernesto Voena, fisarmonica, organetto; Angelo Girardi, basso; Francesca Giusta, ghironda. Informiamo che dalle ore 17.00 alle ore 19.30, sempre del 9 settembre, avrà luogo a cura dell’Associazione Balbosco di Ventimiglia un breve corso di avvicinamento alle danze folk, gratuito aperto a tutti e organizzato e condotto dai danzatori dell’associazione.

Da martedì 11 a domenica 23 settembre, Chiesa Anglicana, Mostra di pittura e di segno di Anna Kozlowska dal titolo Grottesca e Bellezza Universale. L’artista svolge la propria attività in Polonia e Inghilterra dove è molto apprezzata. Inaugurazione martedì 11 settembre, ore 18.00 in Chiesa Anglicana. Orario dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Da martedì 25 settembre a domenica 7 ottobre, Roberto Schepis presenta Vita, una mostra di grandi ed originali dipinti su stoffa, cartone, masonite. Vita è il desiderio di trasmettere la gioia e la bellezza della nostra esistenza. Le opere, in stile naif e impressionista, saranno esposte nel periodo sopra indicato con il seguente orario: dalle 10.30 alle 13.30; dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00.

Direzione artistica ed organizzativa:

Dario Grassano, Luca Moreno (Comune di Bordighera)

Consulenza artistica (Touscouleurs): Fabrizio Vinciguerra

Progettazione grafica: Melissa Lusardi & Gabriele Russo

Stampa: Cadì Service.

Servizi fotografici: Eugenio Conte

Logo Touscouleurs: Fabrizio Pesante

Distribuzione: mgbservizi.com

