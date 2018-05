SERIE D: RIGNANESE – ARGENTINA 0-3

(Vitiello 33′, Galesio 66′ e 73′)

ARGENTINA: 1.Trucco, 2.Aretuso, 3.Cianciaruso, 4.Gaudio, 5.Di Lauro, 6.Fiuzzi (c), 7.Ginatta, 8.Martelli, 9.Galesio, 10.Ruggiero, 11.Vitiello. A disp: 12.Bastianoni, 13.Padovani, 14.Tuninetti, 15.Napoli, 16.Perpignano. All: Casu.

RIGNANESE: 1.Burzagli, 2.Gori, 3.Cardarelli, 4.Falciani, 5.Brenna, 6.Meucci, 7.Renieri, 8.Ndou, 9.Piazza, 10.Privitera L., 11.Montaguti. A disp: 12.Ferrari, 13.Barbini, 14.Castiglione, 15.Diolaiti, 16.Franchi, 17. Ignesti, 18.Merola, 19.Molinu, 20.Privitera M.. All: Guarducci.

DIRETTORE DI GARA: sig. Alberto Ruben Arena (TORRE DEL GRECO)

ASSISTENTI: sig. Najib Lafandi (LOCRI) e sig. Armando Ongarato (CASTELFRANCO VENETO)

Termina con una vittoria una stagione travagliata e difficile per l’Argentina. I tre punti di oggi non servono ai fini della classifica, essendo già matematica la retrocessione prima dell’inizio di questa partita, ma speriamo possano essere di buon auspicio per l’annata che verrà.