Un 68enne domiciliato a Milano è stato ritrovato cadavere questo pomeriggio nella sua casa ad Albenga. Gli inquirenti al momento non escludono un omicidio. A scoprire il corpo senza vita è stato il fratello della vittima che non aveva notizie da qualche giorno. L’uomo, residente a Albenga da molti anni, viveva a Milano e dal 2011 non tornava nel suo alloggio in Liguria. Poi nel dicembre scorso aveva deciso di tornare.