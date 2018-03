Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fabio Fognini, tennista numero 18 al mondo, stasera nei sedicesimi di finale nel “Miami Open” scende in campo contro l’australiano Nick Kyrgios (numero 20 al mondo), quest’anno già vincitore di un titolo Atp a Brisbane. Tra il 30enne tennista armese e Kyrgios non ci sono precedenti.

Tennis, Fognini a Miami affronta Kyrgios per raggiungere gli ottavi di finale