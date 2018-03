“Concerto di Pasqua”

Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo

Giovedì 29 marzo, ore 17.00

E’ ormai un classico appuntamento quello dell’Orchestra sanremese con il Concerto di Pasqua, che anche quest’anno si rinnoverà giovedì 29 marzo, alle ore 17 al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, con la bacchetta del Maestro Giancarlo De Lorenzo, Direttore Artistico e Stabile della Sinfonica. Ad affiancare i Professori sarà in questo caso una Soprano di livello interazionale: Gabriella Costa.

Il programma prevede:

– “O qui coeli terraeque serenitas” – Mottetto in Mi bemolle maggiore RV.631 per Soprano, Archi e Basso continuo (1724) di Antonio Vivaldi (1678/1741)

– Salve Regina per Soprano ed Archi (1736) di Giovanni Battista Pergolesi (1710/1736)

– Reioce Greatly, “Aria dal Messiah” (1741) di Georg Friedrich Händel (1685/1759)

– Sinfonia n° 103 in Mi bemolle maggiore “Rullo del timpano” (1795) di Franz Joseph Haydn (1732/1809)

Gabriella Costa, diplomata in Pianoforte e laureata in Musicologia, è un’artista versatile ed apprezzata anche per il suo vasto repertorio: si dedica infatti, con continuità, al repertorio barocco e liederistico, senza però tralasciare l’opera dell’800. Frequenti sono pure le sue incursioni in ambito contemporaneo e d’avanguardia, vantando la presenza a prime assolute di grandi compositori italiani e stranieri. Nel repertorio operistico debutta nel ruolo di Gilda in Rigoletto, al quale seguono Ballo in maschera, Maria di Rohan, Il Signor Bruschino, Il matrimonio segreto, Le nozze di Figaro, Il ratto dal serraglio, Don Pasquale, Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, Medea, Rigoletto ed altre. Ha sempre lavorato con grandi Direttori e Registi di fama mondiale. Nell’ambito del Barocco, vanta collaborazioni di prestigio con l’Accademia Bizantina, l’Accademia Montis Regalis, l’Astrée, i Solisti Veneti e gli Auser Musici. E’ stata impegnata ne La passione di Gesù Cristo al Carlo Felice di Genova, seguita da Orfeo ed Euridice a Poznan (Polonia) ed al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona; è stata inoltre protagonista de La Cecchina al Teatro Donizetti di Bergamo. In ambito concertistico numerosi Recitals l’hanno vista protagonista in Austria, Canada, Cina, Francia, Giappone, Germania, Israele, Messico, Russia, Spagna, Repubblica Ceca e Brasile, accompagnata dalle più importanti orchestre italiane e straniere. Tante le tournée con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e quella dei Pomeriggi Musicali di Milano, con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e quella Filarmonica Marchigiana, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e quella Regionale Toscana, con l’Orchestre des Pays de la Loire, l’Orchestra Tito Schipa di Lecce, quella della Magna Grecia ed altre.

Prezzi biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari).

Prezzi abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi per studenti, 20 €; 15 ingressi per iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.