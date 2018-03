Si terrà mercoledì 28 Marzo, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, il terzo incontro per professionisti ed imprese intitolato “Dalla conoscenza per creare competenza nzeb”. Si tratta di un ciclo di sei appuntamenti organizzato dal network CasaClima Liguria in collaborazione con la Confartigianato di Imperia e l’impresa ZeroEnergy Builldings. Al secondo incontro, in cui è stato approfondito l’aspetto della coibentazione esterna e della progettazione e corretta posa del sistema finestra, hanno partecipato ingegneri, architetti, geometri e artigiani.

Il percorso formativo si compone di 6 incontri (due al mese), da quattro ore ciascuno, che si svolgeranno a Sanremo ed è rivolto a tutte le figure coinvolte nel cantiere, con il preciso intento di fornire gli strumenti tecnico-pratici necessari per competere nel mercato delle costruzioni, in vista delle ormai imminenti scadenze che vedranno l’obbligo di realizzare edifici a energia quasi zero a partire dal gennaio 2019 per il settore pubblico e dal gennaio 2021 per quello privato.

Il percorso è gratuito per gli artigiani, che potranno partecipare anche solo ad alcuni incontri specifici.

Questi i temi del prossimo appuntamento (per informazioni 0184/524517 – uff.stampa@confartigianatoimperia.it) in programma mercoledì 14 Marzo:

IMPIANTI: nuovo sistema edificio/impianto, Ventilazione Meccanica Controllata (con il contributo di Zehnder).

RECUPERO ACQUE GRIGIE: di cosa si tratta, perché conviene, e come è progettato. (con il contributo di Redi).