In carcere a Sanremo la Polizia Penitenziaria è intervenuta per porre termine alle effusioni a luci rosse tra un detenuto e la moglie. La coppia. che stava iniziando a consumare un rapporto sessuale. è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. La cosa complicata è stata far capire ai due figli, che stavano giocando in una sala vicina, cosa in realtà stesse accadendo loro intorno, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.